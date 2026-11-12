Bakan Göktaş duyurdu: Kreşlere ilk teşvik paketi, 150 ve üzeri konuta bakımevi şartı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kreşlerin yaygınlaştırılması için ilk kez teşvik paketi uygulanacağını duyurdu. Kamu ve özel sektörün de dahil olacağı yeni düzenlemeyle çocuk bakım hizmetlerine erişimin artırılması ve ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri sevindirecek önemli bir müjdeyi ilk kez duyurdu. Göktaş, kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa teşvik paketini devreye alacaklarını açıkladı.
Göktaş, yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları söyledi:
"Kreş seferberliğiyle, çocuk bakım hizmetlerine erişimi yaygınlaştırıyoruz. 150 ve üzeri tüm konut projelerinde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. Denetimimizdeki çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor."
GENÇLERE DESTEK
Aile ve Gençlik Fonu ile 18-25 yaşındaki çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaşındaki çiftlere 200 bin lira destek verdiklerini hatırlatan Göktaş, "Bu sene, evlenen gençlerin yüzde 26'sı desteğimizden yararlandı. Genç çiftlerimize 2,1 milyar lira hibe desteği sunarken, kasım itibarıyla 249,6 bin gencimize 24,8 milyar lira destek sağlayacağız" diye konuştu.
DİJİTAL GÜVENLİK
Çocukların dijital güvenliğinde eşik atladıklarını anlatan Göktaş, "Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmeyeceğiz" dedi.
Gönül Elçileri Projesi'nden de söz eden Göktaş, koruyucu aile hizmetlerini son 25 yılda 22 kat artırdıklarını söyledi.
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