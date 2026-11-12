Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri sevindirecek önemli bir müjdeyi ilk kez duyurdu. Göktaş, kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa teşvik paketini devreye alacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, kreşlerin yaygınlaştırılması için ilk teşvik paketini duyurdu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Göktaş, yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Kreş seferberliğiyle, çocuk bakım hizmetlerine erişimi yaygınlaştırıyoruz. 150 ve üzeri tüm konut projelerinde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. Denetimimizdeki çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor."