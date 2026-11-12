Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan ve 196 ülkenin, iklim eylemi için aynı masada bir araya geldiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 4. gününde "Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre" temasıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve BM Habitat tarafından Akdeniz Salonu'nda "Kentsel Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum ve İklim Eylemi Liderler Etkinliği" düzenlendi. COP30 Başkanı Andre Correa do Lago'un moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılış konuşmalarını COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach yaptı. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumlarda, Ulusal Uyum Planları'nın uygulanması, yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişimi, yatırım yapılabilir kentsel dirençlilik projeleri ve iklim dirençli altyapı başlıkları ele alındı. 2 yılda 455 bin konut teslim edildi

Bakan Kurum Türkiye’nin yeniden inşa tecrübesini dünyaya anlattı. "HEDEFİMİZ, ORTAK İRADEYİ SAHADA KARŞILIĞI OLAN SONUÇLARA DÖNÜŞTÜRMEK" Programda konuşan COP31 Başkanı Kurum, iklim değişikliğinin etkilerinin, en açık biçimde insanların yaşadığı yerlerde hissedildiğini söyledi: Seller, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar; konutlarımızı, üretimimizi ve sağlığımızı tehdit ediyor. Unutmayalım ki; bir şehrin gücü, insanının kendini güvende hissetmesiyle ölçülür. Bu anlayışla iklime uyumu, kalkınma politikalarımızın merkezinde görüyoruz. COP31 Başkanlığı olarak hedefimiz açıktır: Ortak iradeyi sahada karşılığı olan sonuçlara dönüştürmek. Taahhütleri projeyle, yatırımları insan hayatındaki iyileşmeyle buluşturmak. Bu süreçte merkezi yönetimlerle yerel yönetimler aynı istikamette yürümelidir. Dolayısıyla dirençli şehirler kurarken doğayı korumalı, altyapıyı güçlendirmeli ve temel hizmetlerin sürekliliğini güvence altına almalıyız. Planlarımız bugünün ihtiyaçlarını karşılamalı; yarının risklerini de hesaba katmalıdır. "2 YIL GİBİ KISA SÜREDE 455 BİN KONUT, KÖY EVİ VE İŞ YERİNİ TESLİM ETTİK"



Dirençli şehirlerin öneminin en iyi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde anlaşıldığını kaydeden COP31 Başkanı Kurum, "Türkiye, bu sorumluluğun ne anlama geldiğini çok ağır bir sınavla yaşadı. 6 Şubat depremlerinde, 11 ilimizde, 14 milyon insanımızın yaşadığı yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir coğrafya derinden sarsıldı. Bu, birçok Avrupa ülkesinden daha büyük, yüzölçümü bakımından Bulgaristan ve İzlanda ölçeğinde, nüfus bakımından ise Litvanya'nın yaklaşık 5 katına karşılık gelen devasa bir alandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin bütün kurumları, bu imkanları depremzede vatandaşlarımıza seferber ettik. Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 2 yıl gibi kısa sürede 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Yalnızca konutlar inşa etmedik. Bir taraftan yolları, altyapıyı, meydanları ve çarşıları da yeniden ayağa kaldırdık. Tarihi dokuyu, mahalle kültürünü ve şehirlerimizin hafızasını korumaya özen gösterdik" dedi.