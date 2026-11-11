"Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 5-7 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon. (Foto: İHA)

POLİS SÜSÜYLE KUYUMCU GASPI PLANLAMIŞLAR

Soruşturmada, şüphelilerin farklı illerde toplam 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Planlar arasında polis süsü vererek 2 ayrı kuyumcuyu silahla gasp etmenin yanı sıra 4 iş yerine yönelik silahlı eylem ve bir kişiye silahlı saldırı düzenlenmesinin bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin operasyonlarıyla yakalanan şüphelilerin, hazırlığını yaptıkları eylemleri gerçekleştirmeleri engellendi.

KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA OLAYLARIYLA BAĞLANTILARI BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalarda, yakalanan 3 şüphelinin farklı illerde daha önce meydana gelen saldırılarla da bağlantılı oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, 7 ayrı iş yerine yönelik kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla bağlantılarının bulunduğu belirlendi.