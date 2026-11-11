Olayın ardından bölgede motosikleti bulunan Burak Kaya gözaltına alındı. Kaya'nın üzerinde Aslıhan Sinem Çiçek'e ait cep telefonu bulundu. Soruşturma kapsamında genç kızın son olarak Cem Acar ile görüştüğü de belirlendi.

CEM ACAR HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

Soruşturma ve yargılama sürecinde elde edilen yeni deliller doğrultusunda geçen yıl kasım ayında ek iddianame hazırlandı. Burak Kaya hakkında nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, Cem Acar hakkında ise kasten öldürme suçundan müebbet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İki dosya İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirildi.