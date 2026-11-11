19 yaşındaki Sinem Çiçek'in ölüm davasında savcı mütalaasını açıkladı! Yol kenarında yarı baygın bulunmuştu
İzmir'de iş görüşmesi için evden ayrıldıktan bir gün sonra baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüne ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek'ten 26 Temmuz 2022'de evden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında genç kız, Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında yarı baygın halde bulundu. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.
GENÇ KIZIN TELEFONU BURAK KAYA'NIN ÜZERİNDEN ÇIKTI
Olayın ardından bölgede motosikleti bulunan Burak Kaya gözaltına alındı. Kaya'nın üzerinde Aslıhan Sinem Çiçek'e ait cep telefonu bulundu. Soruşturma kapsamında genç kızın son olarak Cem Acar ile görüştüğü de belirlendi.
CEM ACAR HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ
Soruşturma ve yargılama sürecinde elde edilen yeni deliller doğrultusunda geçen yıl kasım ayında ek iddianame hazırlandı. Burak Kaya hakkında nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, Cem Acar hakkında ise kasten öldürme suçundan müebbet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İki dosya İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirildi.
DURUŞMA İZLEYİCİYE KAPALI YAPILDI
İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cem Acar, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Burak Kaya ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Önceki celsede taraflar arasında yaşanan arbede nedeniyle duruşma izleyiciye kapalı gerçekleştirildi. Mahkeme başkanı ayrıca, yargılama sırasında dinlenen bir tanık hakkında yalan tanıklık suçundan başlatılan soruşturmanın sürdürülmemesine karar verdi.
BURAK KAYA'YA NİTELİKLİ YAĞMA VE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Burak Kaya'nın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma" ve "Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Cem Acar hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına sağlama" ve "Olası kastla kasten öldürme" suçlarından ceza talep edildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Savcının mütalaasına karşı savunma hazırlamak isteyen taraf avukatları mahkemeden süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.