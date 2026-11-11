Ev hapsiyle tahliye olan Emir Sarıgül yeniden ifadeye çağrıldı: İstanbul Adliyesi’ne geldi
Kara para aklama soruşturmasında 21 Ekim’de tutuklanan, 4 Kasım’da ise ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada Emir Sarıgül yeniden ifadeye çağrıldı. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılan Sarıgül, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
21 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sarıgül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Sarıgül, 21 Ekim'de tutuklanmıştı.
Sarıgül hakkında 4 Kasım'da tahliye kararı verilmiş ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
İKİ ALMAN VATANDAŞININ ŞİKÂYETİYLE BAŞLADI
Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin şikâyeti üzerine başlatıldı. Şikâyette, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları da soruşturmaya konu oldu.
MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEM İDDİASI
Müştekiler, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiğini ve 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiğini iddia etti.
Şikâyette ayrıca, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı öne sürüldü.