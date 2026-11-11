Emir Sarıgül, 21 Ekim’de tutuklandı, 4 Kasım’da tahliye edildi.

MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEM İDDİASI

Müştekiler, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiğini ve 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiğini iddia etti.

Şikâyette ayrıca, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı öne sürüldü.

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