Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: Banka hesaplarında 22 milyar TL hareketlilik! 14 ilde 112 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 14 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, siber suçlar ve tefeciliğe yönelik operasyonlarda 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma ekiplerince 14 ilde düzenlenen operasyonlarda, banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği bulunan 112 şüpheli yakalandı. Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik gerçekleştirildi.
112 ŞÜPHELİNİN YASA DIŞI FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin faaliyetleri belirlendi.
Yakalanan şüphelilerin;
- Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları,
- Vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,
- Yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK
İçişleri Bakanlığı, operasyonların ardından yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."