İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma ekiplerince 14 ilde düzenlenen operasyonlarda, banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği bulunan 112 şüpheli yakalandı. Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin faaliyetleri belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı, operasyonların ardından yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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