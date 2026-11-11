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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 şüpheli tutuklandı

Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. (Fotoğraf: AA)Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. (Fotoğraf: AA)

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Ayhan Yazkan hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.

YUNUS ARINCI DAHİL 3 TUTUKLAMA

Hakimlik, Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı'nın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 şüpheli tutuklandı-3 Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 şüpheli tutuklandı-4 Fon soruşturmasında yeni gelişme: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 şüpheli tutuklandı-5

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