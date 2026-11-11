Savcılık ifadelerinin ardından Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. (Fotoğraf: AA)

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Ayhan Yazkan hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.

YUNUS ARINCI DAHİL 3 TUTUKLAMA

Hakimlik, Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı'nın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yunus Arıncı

Fon Soruşturması