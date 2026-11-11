Kadıköy'de iş yerine silahlı saldırıda yeni gelişme! Çalıntı motosikletin izi 5 şüpheliye uzandı
Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarından şüphelilerin izini süren ekipler, İstanbul'un 6 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis ekipleri, kurulan özel ekiple birlikte çalışmaya başladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan motosikletin Beyoğlu'ndan çalındığını, sahte plaka kullanıldığını ve Ümraniye'de terk edildiğini belirledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerin kaçış güzergâhını adım adım ortaya çıkaran ekipler, olay öncesi Beylikdüzü'nden kırmızı bir araçla hareket ettiklerini saptadı. Saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adresleri tespit edildi.
Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese 6 Kasım günü Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 13 parça hâlinde şeffaf poşetlere konulmuş, taş kokain olduğu değerlendirilen madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
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