Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis ekipleri, kurulan özel ekiple birlikte çalışmaya başladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan motosikletin Beyoğlu'ndan çalındığını, sahte plaka kullanıldığını ve Ümraniye'de terk edildiğini belirledi.