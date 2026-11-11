Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ’nün finans ağına operasyon: 5 gözaltı
Osmaniye merkezli 5 ilde, FETÖ’nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uluslararası finansal teknoloji platformları üzerinden "bağış görüntüsü" verilerek örgüt mensuplarına para aktarıldığı belirlenen soruşturmada 5 şüpheli yakalandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan zanlılardan ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. İncelemelerde örgütün yurt dışı yapılanmasıyla bağlantılı finans faaliyetlerine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
DİJİTAL MATERYALLERDEN PARA TRAFİĞİNE ULAŞILDI
Aralarında örgütün yurt dışında firari durumda bulunan yöneticilerinin de yer aldığı şüphelilerin, dijital ödeme aracı olarak kullanılan uluslararası finansal teknoloji platformları üzerinden örgütle iltisaklı kişilere ve ailelerine maddi yardım sağladıkları belirlendi.
Para transferlerinin, örgütün yurt dışı yapılanmasıyla organize şekilde çeşitli platformlar aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.
TRANSFERLERE "BAĞIŞ GÖRÜNTÜSÜ" VERİLDİ
İncelemelerde, söz konusu para hareketlerine "bağış görüntüsü" verildiği ve örgüt üyelerinin bu yöntemle finanse edildiği ortaya çıkarıldı.
Bulgular üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüphelinin kimliği belirlendi.
BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Şüphelilerin yakalanması için Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemelerde 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 harici bellek ele geçirildi. Ayrıca 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 liraya el konuldu.