Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ’nün finans ağına operasyon: 5 gözaltı

Aramalarda dijital materyal ve para ele geçirildi. (Foto: AA)

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin yakalanması için Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemelerde 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 harici bellek ele geçirildi. Ayrıca 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 liraya el konuldu.

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