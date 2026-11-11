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Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ’nün finans ağına operasyon: 5 gözaltı

Osmaniye merkezli 5 ilde, FETÖ’nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uluslararası finansal teknoloji platformları üzerinden "bağış görüntüsü" verilerek örgüt mensuplarına para aktarıldığı belirlenen soruşturmada 5 şüpheli yakalandı.

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Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ’nün finans ağına operasyon: 5 gözaltı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan zanlılardan ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. İncelemelerde örgütün yurt dışı yapılanmasıyla bağlantılı finans faaliyetlerine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Dijital izler Fetö'nün finans ağını ortaya çıkardı. (Foto: AA)Dijital izler Fetö'nün finans ağını ortaya çıkardı. (Foto: AA)

DİJİTAL MATERYALLERDEN PARA TRAFİĞİNE ULAŞILDI

Aralarında örgütün yurt dışında firari durumda bulunan yöneticilerinin de yer aldığı şüphelilerin, dijital ödeme aracı olarak kullanılan uluslararası finansal teknoloji platformları üzerinden örgütle iltisaklı kişilere ve ailelerine maddi yardım sağladıkları belirlendi.

Para transferlerinin, örgütün yurt dışı yapılanmasıyla organize şekilde çeşitli platformlar aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. (Foto: AA)Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. (Foto: AA)

TRANSFERLERE "BAĞIŞ GÖRÜNTÜSÜ" VERİLDİ

İncelemelerde, söz konusu para hareketlerine "bağış görüntüsü" verildiği ve örgüt üyelerinin bu yöntemle finanse edildiği ortaya çıkarıldı.

Bulgular üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüphelinin kimliği belirlendi.

Aramalarda dijital materyal ve para ele geçirildi. (Foto: AA)Aramalarda dijital materyal ve para ele geçirildi. (Foto: AA)

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin yakalanması için Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemelerde 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 harici bellek ele geçirildi. Ayrıca 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 liraya el konuldu.

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