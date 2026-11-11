İBB'nin sosyal yardım bütçesinde 2 milyar 655 milyon lira fark! AK Parti'den harcama açıklaması talebi
İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarında CHP'li belediye yönetiminin sosyal yardım politikaları tartışma konusu oldu. AK Parti İBB Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, tek seferlik nakdi destekten yararlanan hane sayısının 333 bin 347'den 104 bin 628'e, evlilik desteğinden yararlanan çift sayısının ise 7 bin 533'ten 4 bin 40'a gerilediğini belirtti. Sosyal destek harcamalarında planlanan bütçeyle gerçekleşen tutar arasında 2 milyar 655 milyon lira fark bulunduğunu söyleyen Birer, İBB yönetiminden açıklama istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım 2026 toplantılarında CHP'li İBB yönetiminin sosyal yardım uygulamaları gündeme taşındı.
AK Parti İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, belediyenin faaliyet raporları ile mali verilerini karşılaştırarak sosyal destek hizmetlerindeki değişimlere dikkat çekti.
İBB'nin sosyal yardım politikalarının somut verilerle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Birer, belediye yönetiminden başvuru, hak sahipliği ve ödeme verilerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.
NAKDİ DESTEK ALAN HANE SAYISINDA 228 BİN 719'LUK DÜŞÜŞ
İBB'nin 2025 yılı faaliyet raporundaki rakamları değerlendiren Birer, tek seferlik nakdi destekten yararlanan hane sayısının bir önceki yıla göre 333 bin 347'den 104 bin 628'e gerilediğini söyledi.
Böylece Birer'in karşılaştırdığı verilerde destek alan hane sayısında 228 bin 719'luk azalma görüldü.
Birer, "İhtiyaç mı azaldı, programın kapsamı mı değişti, destek başka bir kanaldan mı verildi? Bunun başvuru ve ödeme verileriyle açıklanması gerekir" dedi.
EVLİLİK DESTEĞİNDE YÜZDE 46'LIK DÜŞÜŞ
AK Partili Birer'in gündeme getirdiği bir diğer konu ise evlilik desteği oldu.
Birer, İBB'nin evlilik desteğinden yararlanan çift sayısının 7 bin 533'ten 4 bin 40'a gerilediğini belirterek yaklaşık yüzde 46'lık düşüş yaşandığını ifade etti.
Genç çiftlere yönelik desteğin kapsamına ilişkin açıklama isteyen Birer, bu değişimin gerekçesinin ortaya konulmasını talep etti.
Diğer sosyal yardım kalemlerindeki rakamları da paylaşan Birer, ev eşyası ve giyim desteği kapsamında sunulan hizmet sayısının 14 bin 331'den 4 bin 491'e, yenidoğan destek paketi sayısının ise 40 bin 379'dan 37 bin 568'e düştüğünü söyledi.
SOSYAL DESTEK BÜTÇESİNDE MİLYAR LİRALIK FARK
İBB'nin sosyal destek harcamalarını da gündeme taşıyan Birer, belediyenin 2025 yılı Performans Programı'nda ayni ve nakdi sosyal destek hizmetleri için yaklaşık 11 milyar 849 milyon lira öngörüldüğünü belirtti.
Faaliyet raporunda gerçekleşen harcamanın ise 9 milyar 194 milyon lira olduğunu söyleyen Birer, planlanan tutarla harcama arasında 2 milyar 655 milyon liralık fark bulunduğunu aktardı.
Bu kalemde öngörülen kaynağın yaklaşık yüzde 78'inin kullanıldığını ifade eden Birer, harcama farkının hangi hizmetlerden kaynaklandığının açıklanmasını istedi.
Söz konusu bütçe başlığının yalnızca doğrudan nakit yardımlarını değil, ayni destekleri de kapsadığını hatırlattı.
2026'NIN İLK ALTI AYINDA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ YÜZDE 31
Birer, 2026 yılının ilk altı aylık mali verilerini de değerlendirdi.
İBB'nin Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma programına yaklaşık 12 milyar 711 milyon lira bütçe ayırdığını belirten Birer, haziran sonu itibarıyla harcamanın 3 milyar 887 milyon lira seviyesinde olduğunu söyledi.
Programın ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranının yüzde 31 olduğunu aktaran Birer, aynı dönemde belediyenin genel bütçe gerçekleşme oranının yüzde 29 olduğunu ifade etti.
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim programında gerçekleşme oranının yüzde 7, Şehit Yakını ve Gaziler programında ise yüzde 11 olduğunu belirten Birer, kasım ayına kadar gerçekleşen güncel harcamaların Meclise sunulmasını istedi.
"100 BİN ANNE ADAYINA VERİLEN SÖZÜN AKIBETİ NE OLDU?"
İBB yönetiminin seçim dönemindeki sosyal yardım vaatlerini de gündeme getiren Birer, 2024 yılında 100 bin anne adayına beslenme paketi verilmesinin vaat edildiğini hatırlattı.
"2024'te söz verdiğiniz 100 bin anne adayına hangi tarihte, kaç paket ulaştırdınız?" sorusunu yönelten Birer, tek asgari ücretle geçinen ailelere yıllık 10 bin lira pazar desteği vaat edildiğini de hatırlatarak, Nisan 2026'da başvuruları açılan desteğin hane başına tek seferlik 2 bin 500 lira olarak açıklandığını, 2027 yılı için duyurulan tutarın ise 5 bin lira olduğunu belirtti.
PAZAR DESTEĞİ VAADİNİ DE GÜNDEME GETİRDİ
AK Partili Birer, tek asgari ücretle geçinen ailelere yönelik yıllık 10 bin liralık pazar desteği vaadine de değindi.
Nisan 2026'da başvuruları açılan desteğin hane başına tek seferlik 2 bin 500 lira olarak açıklandığını belirten Birer, 2027 yılı için duyurulan tutarın ise 5 bin lira olduğunu söyledi.
Birer, seçim dönemindeki vaatlerle uygulanan destek programları arasındaki farklılıkların açıklığa kavuşturulmasını istedi.
SAYIŞTAY RAPORUNDAKİ BELBİM TESPİTİ GÜNDEMDE
İBB'nin 2025 yılı Sayıştay denetim raporuna da değinen Birer, raporun 90 numaralı bulgusunda sosyal yardım ödemelerine aracılık hizmetinin ele alındığını belirtti.
Birer'in aktardığına göre 2025 yılında 2 milyar 725 milyon lirayı aşan nakdi sosyal yardımın ödeme işlemleri, ihale yapılmadan BELBİM AŞ ve özel bir banka üzerinden protokolle yürütüldü.
Hak sahipleri tarafından aynı gün çekilmeyen tutarların değerlendirilmesi sonucunda BELBİM'in yaklaşık 17 milyon 635 bin lira faiz geliri elde ettiği belirtildi.
Birer, İBB yönetiminin ödeme modelini güvenli ve izlenebilir olarak savunduğunu hatırlatırken Sayıştay'ın belediye şirketi aracılığıyla hizmet sunulmasının rekabet yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı yönündeki değerlendirmesini gündeme taşıdı.
Sayıştay'ın eleştirisi, sosyal yardımların yapılmasından ziyade bu yardımların ödeme ve aracılık yöntemine ilişkin oldu.
"SOSYAL YARDIMLARDA İLK ÜÇ SIRADA AK PARTİLİ BELEDİYELER VAR"
İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçelerini de değerlendiren Birer, sosyal yardımları da kapsayan cari transferlere ayrılan bütçe payı bakımından ilk üç sırada AK Partili belediyelerin bulunduğunu, ilk 10 belediyenin ise 7'sinin AK Parti yönetiminde olduğunu söyledi.
Birer, Pendik Belediyesinin bütçesinin yüzde 7,76'sını, Ümraniye Belediyesinin yüzde 6,70'ini ve Tuzla Belediyesinin yüzde 5,05'ini cari transferlere ayırdığını belirtti.
AK Parti döneminde İBB tarafından yürütülen sosyal yardım uygulamalarına da değinen Birer, 2018 yılında sosyal destek kartıyla 149 bin 251 aileye, eğitim yardımlarıyla 89 bin 574 öğrenciye ulaşıldığını hatırlattı.