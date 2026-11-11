AK Parti İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, belediyenin faaliyet raporları ile mali verilerini karşılaştırarak sosyal destek hizmetlerindeki değişimlere dikkat çekti.

AK Parti İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Sibel Betül Birer. (Foto: İHA)

NAKDİ DESTEK ALAN HANE SAYISINDA 228 BİN 719'LUK DÜŞÜŞ

İBB'nin 2025 yılı faaliyet raporundaki rakamları değerlendiren Birer, tek seferlik nakdi destekten yararlanan hane sayısının bir önceki yıla göre 333 bin 347'den 104 bin 628'e gerilediğini söyledi.

Böylece Birer'in karşılaştırdığı verilerde destek alan hane sayısında 228 bin 719'luk azalma görüldü.

Birer, "İhtiyaç mı azaldı, programın kapsamı mı değişti, destek başka bir kanaldan mı verildi? Bunun başvuru ve ödeme verileriyle açıklanması gerekir" dedi.

EVLİLİK DESTEĞİNDE YÜZDE 46'LIK DÜŞÜŞ

AK Partili Birer'in gündeme getirdiği bir diğer konu ise evlilik desteği oldu.

Birer, İBB'nin evlilik desteğinden yararlanan çift sayısının 7 bin 533'ten 4 bin 40'a gerilediğini belirterek yaklaşık yüzde 46'lık düşüş yaşandığını ifade etti.

Genç çiftlere yönelik desteğin kapsamına ilişkin açıklama isteyen Birer, bu değişimin gerekçesinin ortaya konulmasını talep etti.

Diğer sosyal yardım kalemlerindeki rakamları da paylaşan Birer, ev eşyası ve giyim desteği kapsamında sunulan hizmet sayısının 14 bin 331'den 4 bin 491'e, yenidoğan destek paketi sayısının ise 40 bin 379'dan 37 bin 568'e düştüğünü söyledi.