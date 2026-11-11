Öztürkmen, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının da yatırım fonlarına aktarıldığını ve bu fonlarda kaldığını öne sürdü.

Muhalefetin yine bir yalanı daha patlatıldı...

Ahmet Baha Öğütken, çalışanların maaşlarına yönelik suçlamaları kesin bir dille reddetti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"PARTİ ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI DÜZENLİ YATIRILIYOR"

Öğütken, çalışanların maaşlarının eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

CHP'li milletvekilinin iddialarını reddeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, parti çalışanlarının ödemelerinde herhangi bir aksama bulunmadığını ifade etti.

Öğütken, açıklamasında kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanıltılmaya çalışıldığını savundu.

SAYIŞTAY DENETİMİNİ HATIRLATTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, siyasi partilerin mali hesaplarının tabi olduğu denetim mekanizmasına da dikkat çekti.

Siyasi Partiler Kanunu gereğince AK Parti'nin bütün gelir ve giderlerinin, diğer siyasi partilerde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından denetlendiğini belirtti.

Öğütken, mali denetim mekanizmasının varlığına rağmen somut veri sunulmadan ortaya atılan iddiaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Öğütken, "Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince Partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir. Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir." dedi.