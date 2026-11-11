Belgesiz iftira yine patladı! AK Parti'den CHP'nin maaş iddiasına yanıt: Hukuki süreç başlatılacak
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında kaldığı yönündeki iddiasına AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, çalışanların maaşlarının düzenli ve eksiksiz ödendiğini belirterek iddiaları reddetti. Partinin hesaplarının Sayıştay tarafından denetlendiğini hatırlatan Öğütken, iddialara ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.
Muhalefetin yine bir yalanı daha patlatıldı...
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarına ilişkin somut belge olmadan bir iddiayı gündeme taşıdı.
SOMUT BELGE SUNMADI İDDİA ORTAYA ATTI
Öztürkmen, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının da yatırım fonlarına aktarıldığını ve bu fonlarda kaldığını öne sürdü.
AK PARTİ'DEN MAAŞ İDDİASINA YALANLAMA
CHP'li Öztürkmen'in açıklamalarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, 11 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Öğütken, parti çalışanlarının maaşlarının düzenli olarak ödendiğini belirtti.
Öğütken, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiğine yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti.
"PARTİ ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI DÜZENLİ YATIRILIYOR"
Öğütken, çalışanların maaşlarının eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
CHP'li milletvekilinin iddialarını reddeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, parti çalışanlarının ödemelerinde herhangi bir aksama bulunmadığını ifade etti.
Öğütken, açıklamasında kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanıltılmaya çalışıldığını savundu.
SAYIŞTAY DENETİMİNİ HATIRLATTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, siyasi partilerin mali hesaplarının tabi olduğu denetim mekanizmasına da dikkat çekti.
Siyasi Partiler Kanunu gereğince AK Parti'nin bütün gelir ve giderlerinin, diğer siyasi partilerde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından denetlendiğini belirtti.
Öğütken, mali denetim mekanizmasının varlığına rağmen somut veri sunulmadan ortaya atılan iddiaların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Öğütken, "Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince Partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir. Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir." dedi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, yargıya intikal eden dosyalar üzerinden partisinin ve parti mensuplarının spekülasyonlara dahil edilmeye çalışıldığını savundu.
İddiaların partinin kurumsal itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirten Öğütken, açıklamaları reddettiklerini yineledi.
Öğütken, söz konusu beyanlara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna duyurdu.
Öğütken sözlerini, "Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden Partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, Partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesiyle sonlandırdı.