Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in sosyal medya paylaşımı (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Şerif, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Aliağa'daki bir demir-çelik fabrikasında dün meydana gelen patlamada değerli insanların trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Bu yürek burkan kaldığı için değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, acılı ailelere ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralıların bir an önce ve tamamen sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyorum. Pakistan, bu kederli Türk kardeşlerimizin yanındadır ve tam bir dayanışma içindedir."

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