HABAŞ faciası sonrası Türkiye'ye taziye mesajları! İlham Aliyev ve Şahbaz Şerif'ten Başkan Erdoğan'a başsağlığı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Türkiye'ye taziye mesajları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Her iki lider de Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirterek yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Azerbaycan ve Pakistan'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yayımladığı mesajla hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
İki lider, yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen fabrika patlaması nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.
Türkiye'nin acısını paylaştığını belirten Aliyev, Başkan Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti.
Aliyev, patlamada yaralanan vatandaşlara da şifa temennisinde bulundu.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: TÜRK KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İzmir'deki patlamanın ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayımladı.
Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Şerif, Başkan Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına taziyelerini sundu.
Şerif, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir, Aliağa'daki bir demir-çelik fabrikasında dün meydana gelen patlamada değerli insanların trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Bu yürek burkan kaldığı için değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, acılı ailelere ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralıların bir an önce ve tamamen sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyorum. Pakistan, bu kederli Türk kardeşlerimizin yanındadır ve tam bir dayanışma içindedir."