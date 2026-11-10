Yeni düzenlemeyle peynirlerin üretim, işleme, muhafaza, taşıma ve piyasaya arzına ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Tebliğ kapsamında peynir üretiminde süt proteini dışındaki proteinler, nişasta ve nişasta bazlı ürünler, jelatin, soya ürünleri ile süt yağı dışındaki hayvansal ve bitkisel yağların kullanılması yasaklandı.

Yalnızca çeşnili taze peynirlerde, stabilizör amacıyla teknolojinin izin verdiği miktarda nişasta kullanılabilecek.

4 AY ŞARTI

Çiğ sütten veya termizasyon (çiğ sütün işlenmeden veya pastörizasyondan önce raf ömrünü uzatmak ve içindeki mikroorganizma (bakteri) sayısını azaltmak amacıyla uygulanan hafif bir ısıl işlem) uygulanmış sütten üretilen, telemesi haşlanmamış peynirlerin, en az 4 ay olgunlaştırılmadan piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek. Olgunlaştırılmadan satışa sunulacak peynirlerde ise çiğ sütün en az pastörizasyon normlarında ısıl işlemden geçirilmesi gerekecek.

Peynir üretiminde yeni düzenlemeye gidildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ETİKETLERE 3 MİLİMETRE ŞARTI GETİRİLDİ

Düzenlemeyle, peynir etiketlerine ilişkin kurallar da değişti. Ürünlerin yağlılık sınıfı ve olgunlaşma durumu, etiketlerde ürün adıyla birlikte belirtilecek. Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerde üretim tarihi de gün, ay ve yıl şeklinde yer alacak. Ayrıca olgunlaştırma süresinin, etikette belirtilmesi zorunlu olacak.

Etiketlerde "köy peyniri", "geleneksel peynir", "doğal peynir" ve "çiftlik peyniri" gibi nitelemeler kullanılamayacak. Farklı hayvan türlerinden elde edilen sütlerin karıştırılmasıyla üretilen peynirlerde ise kullanılan süt türleri, miktarlarına göre çoktan aza doğru sıralanarak belirtilecek.