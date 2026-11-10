Bağcılar’da uyuşturucu ve silah operasyonu: Depodan 606 kilogram zehir çıktı
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar kapsamında Bağcılar’da düzenlenen baskında, 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza hapı ve çok sayıda otomatik silah ele geçirildi. Hap basım düzeneğinin de bulunduğu depoda operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde harekete geçen ekipler, Bağcılar ilçesinde tespit edilen bir araç ve adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
ZEHİR DEPOSU
Bağcılar'da belirlenen bir araçta ve depoda yapılan detaylı aramalarda ekipler zehir tacirlerinin stoklarını tek tek ortaya çıkardı.
SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre aramalarda, 606 kilogram Pregabalin maddesi, 580 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 26,9 kilogram kimyasal madde, hap üretiminde kullanılan 1 adet hap basım makinesi, 12 bin 500 adet boş kapsül, 1 adet hassas terazi, 1 adet AK-47 ve 1 adet Cz-24 otomatik makineli silah ile bu silahlara ait şarjörler, 5 adet 9.19 mm fişek ve 29 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.
2 ZANLIYA SUÇÜSTÜ
Operasyon kapsamında suçüstü yakalanan Sedat Aba ve Muhammet Yegenov isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Emniyet ekiplerinin bölgedeki operasyonel çalışmaları devam ediyor.