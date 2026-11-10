Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde harekete geçen ekipler, Bağcılar ilçesinde tespit edilen bir araç ve adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

ZEHİR DEPOSU Bağcılar'da belirlenen bir araçta ve depoda yapılan detaylı aramalarda ekipler zehir tacirlerinin stoklarını tek tek ortaya çıkardı.