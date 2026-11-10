15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görevli personel saygı duruşunda. (Foto: AA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlar durdu, sürücüler ve yolcular araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

(Foto: AA) D-100 kara yolu Yenibosna ve Beylikdüzü mevkilerinde vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, bazıları da korna çalarak o anlara eşlik etti.

(Foto: AA) Metrobüs ve otobüs durakları ile üstgeçitlerde de Atatürk için saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu.

(Foto: AA) Saat 09.05'te Beylikdüzü'nde bir fabrikanın işçileri toplu şekilde bahçeye çıkarak saygı duruşunda bulundu. Sürücüler de araçlarını durdurarak araçlarından indi, çok sayıda yaya da durarak saygı duruşunda bulundu.