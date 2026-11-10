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İstanbul'da saat 09.05'te hayat durdu! Köprülerde, yollarda ve meydanlarda Atatürk'e saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'nci yılında anıldı. İstanbul'da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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İstanbul'da saat 09.05'te hayat durdu! Köprülerde, yollarda ve meydanlarda Atatürk'e saygı duruşu

İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Video Oynatma İkonu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9.05'te hayat durdu

HAYAT DURDU

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla megakentin işlek cadde, köprü ve meydanlarında hayat durdu.

İstanbul'da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. (Foto: AA)İstanbul'da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. (Foto: AA)

Seyir halindeki araçlarını durduran sürücüler, yolcularla birlikte araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bazı sürücüler ise kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

Vatandaşlar kentin her noktasında saygı duruşunda bulundu. (Foto: AA)Vatandaşlar kentin her noktasında saygı duruşunda bulundu. (Foto: AA)

Beşiktaş Meydanı'nda araçların trafikteki ilerleyişi saygı duruşu için polis eşliğinde durduruldu. Polisler bayrağa dönerek selam dururken, araç sürücüleri ve yayalar da saygı duruşunda bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görevli personel saygı duruşunda. (Foto: AA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görevli personel saygı duruşunda. (Foto: AA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlar durdu, sürücüler ve yolcular araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

D-100 kara yolu Yenibosna ve Beylikdüzü mevkilerinde vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, bazıları da korna çalarak o anlara eşlik etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Metrobüs ve otobüs durakları ile üstgeçitlerde de Atatürk için saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Saat 09.05'te Beylikdüzü'nde bir fabrikanın işçileri toplu şekilde bahçeye çıkarak saygı duruşunda bulundu. Sürücüler de araçlarını durdurarak araçlarından indi, çok sayıda yaya da durarak saygı duruşunda bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

KADIKÖY'DE "ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ" OLUŞTURULDU

Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri", binlerce vatandaşın katılımıyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında oluşturuldu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Sahil hattı boyunca 6,5 kilometrelik bir güzergahta gerçekleşen anma etkinliğinde katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle zincir oluşturdu.

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İstanbul'da saat 09.05'te hayat durdu! Köprülerde, yollarda ve meydanlarda Atatürk'e saygı duruşu-10 İstanbul'da saat 09.05'te hayat durdu! Köprülerde, yollarda ve meydanlarda Atatürk'e saygı duruşu-11 İstanbul'da saat 09.05'te hayat durdu! Köprülerde, yollarda ve meydanlarda Atatürk'e saygı duruşu-12
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