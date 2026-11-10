MHP Genel Merkezi'nde sürpriz: Fatih Terim ve Bahçeli kol kola
Türk futbolunun efsane isimlerden biri olan Fatih Terim, MHP Genel Merkezi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. İkili objektiflere kol kola ve samimi bir görüntü verdi.
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Eski A Milli Takım ve Galatarasay Teknik Direktörü Fatih Terim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Merkezi'ndeki sürpriz görüşmede Bahçeli ve Terim'in kol kola poz verdiği ve yine kol kola bir süre yürüdüğü görüldü.
O görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
MHP Genel Merkezi'ndeki sürpriz görüşmede Bahçeli ve Terim'in kol kola poz verdiği ve yine kol kola bir süre yürüdüğü görüldü.
O görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
"DEĞERLİ HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Bahçeli-Terim görüşmesine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'dan açıklama geldi.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Nazik ziyaretleri için değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel