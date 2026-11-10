UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

MHP Genel Merkezi'nde sürpriz: Fatih Terim ve Bahçeli kol kola

Türk futbolunun efsane isimlerden biri olan Fatih Terim, MHP Genel Merkezi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. İkili objektiflere kol kola ve samimi bir görüntü verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MHP Genel Merkezi'nde sürpriz: Fatih Terim ve Bahçeli kol kola
Eski A Milli Takım ve Galatarasay Teknik Direktörü Fatih Terim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MHP Genel Merkezi'ndeki sürpriz görüşmede Bahçeli ve Terim'in kol kola poz verdiği ve yine kol kola bir süre yürüdüğü görüldü.

O görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bahçeli ve Terim'in kol kola poz verdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Bahçeli ve Terim'in kol kola poz verdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"DEĞERLİ HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bahçeli-Terim görüşmesine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'dan açıklama geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Nazik ziyaretleri için değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHPden Başkan Erdoğanın adaylığına destek! Saldırıların zamanlamasına dikkat çektiMHPden Başkan Erdoğanın adaylığına destek! Saldırıların zamanlamasına dikkat çekti
MHP'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına destek! Saldırıların zamanlamasına dikkat çekti

24 yıllık vefaya Başkan Erdoğan'dan anlamlı karşılık! Şehit babasını duygulandıran sürpriz
SONRAKİ HABER

24 yıllık hatıraya Başkan Erdoğan'dan jest!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler