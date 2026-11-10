24 yıllık vefaya Başkan Erdoğan'dan anlamlı karşılık! Şehit babasını duygulandıran sürpriz
Bilecik'te yaşayan 93 yaşındaki şehit babası Osman Bayır'ın yıllardır özenle sakladığı bir seçim broşürü, anlamlı bir vefaya dönüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği teşekkür belgesi, yaşlı adamın duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılından bu yana seçim broşürünü saklayan 93 yaşındaki şehit babası Osman Bayır'a "Teşekkür Belgesi" gönderdi. Bilecik'te gerçekleştirilen ziyarette belgeyi teslim alan Bayır, duygusal anlar yaşadı.
24 YILDIR SAKLADIĞI BROŞÜRÜ GÖSTERDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Bilecik ziyaretleri kapsamında 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır'ın 93 yaşındaki babası Osman Bayır'ı evinde ziyaret etti.
Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katıldığı ziyarette Osman Bayır, Başkan Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana sakladığı seçim broşürünü konuklarına gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT BABASINA TEŞEKKÜR BELGESİ
Daha önce yıllardır sakladığı broşürlerle haberlere konu olan Osman Bayır'a, Başkan Erdoğan tarafından "Teşekkür Belgesi" gönderildi. Belge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş aracılığıyla 93 yaşındaki şehit babasına takdim edildi. Bayır, belgeyi aldığı sırada duygularına hâkim olamadı.
"BİR ÖMRÜN SADAKATİ, İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE BİR SEVGİ"
Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Büyükgümüş, bir babanın evlat hasretinin dinmeyeceğini ancak şehit evladının hatırasının milletin yüreğinde yaşamaya devam ettiğini belirtti.
Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:
"2002'den bu yana Cumhurbaşkanımızın her adımını, her broşürünü büyük bir titizlikle ve ilk günkü heyecanla saklayan aziz şehidimiz Hasan Bayır'ın babası Osman amcamızı Bilecik'teki evinde ziyaret ettik. O küçük odada biriken hatıralar, edilen dualar ve gözlerindeki o masum ışık bize vefanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. İyi ki varsın Osman amca; duaların, sevgin ve bu saf sadakatin en büyük gücümüz."