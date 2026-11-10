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İstanbul’da fuhşa teşvik ve yer temin etme operasyonu: 14 gözaltı kararı… Teknik takip ve mesajlar deşifre etti

İstanbul’da fuhuş çetesine yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Teknik takip ve detaylı incelemeler sonucunda suçtan maddi menfaat sağladığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alınırken emniyet birimleri adreslerde arama gerçekleştirdi.

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İstanbul’da fuhşa teşvik ve yer temin etme operasyonu: 14 gözaltı kararı… Teknik takip ve mesajlar deşifre etti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçunu işlediği tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan teknik takip, mesaj içerikleri ve teşhis tutanağı incelemesi sonucu elde edilen deliller uyarınca şüphelilerin suçtan maddi menfaat temin ederek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu eylemleriyle "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçunu işledikleri ve birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Teknik takip, mesaj incelemeleri ve teşhis tutanaklarıyla haksız kazanç sağladıkları saptanan 14 şüpheliden 10'u düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. (Arşiv fotoğraf: DHA)Teknik takip, mesaj incelemeleri ve teşhis tutanaklarıyla haksız kazanç sağladıkları saptanan 14 şüpheliden 10'u düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. (Arşiv fotoğraf: DHA)

Açıklamada, İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'unun yakalandığı, 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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