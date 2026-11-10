Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Togg küresel sahneye çıktı. Togg, aynı zamanda Start-up Zone ana sahne sponsorluğuyla zirvede teknoloji ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek veriyor. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, COP31'de şirketin iklim hedefini ve zirvedeki çalışmalarını anlattı. Karakaş, Gemlik'teki Togg Fabrikası'nın bir teknoloji üssü olduğunu vurgularken "2035 yılında karbon nötr olma hedefimiz var. Bunu ilk günden itibaren böyle kurguladık" dedi. Togg CEO'su, gelecek planlarını yaparken yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini söyledi.

Togg, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde küresel sahneye çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşiv) "KAĞITSIZ, DİJİTAL BİR FABRİKA" Karakaş'ın verdiği bilgilere göre Togg'un Gemlik'teki üretim üssü bugün tamamen kağıtsız, dijital bir fabrika olarak çalışıyor. Aynı yaklaşım tedarik zincirinde de geçerli. Şirket, karbon emisyonlarını takip edip doğrulayabilecek bir altyapıya sahip, bu süreci yapay zekayla yönlendirebiliyor. Şirketten yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Bugün yollarda 130 bine yaklaşan Togg akıllı cihazı var, bunlarla 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.