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Togg'dan COP31'de teknoloji çıkarması! Karbon nötr hedefi ve dijital fabrika vurgusu öne çıktı

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda COP31'in Mobilite Sektör Ortağı olan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, şirketin tedarik zinciriyle birlikte 2035'te karbon nötr olmayı hedeflediğini söyledi. Uluslararası katılımcıların Togg'a merakla yaklaştığını belirten Karakaş, "Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" dedi.

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Togg'dan COP31'de teknoloji çıkarması! Karbon nötr hedefi ve dijital fabrika vurgusu öne çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Togg küresel sahneye çıktı. Togg, aynı zamanda Start-up Zone ana sahne sponsorluğuyla zirvede teknoloji ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek veriyor.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, COP31'de şirketin iklim hedefini ve zirvedeki çalışmalarını anlattı. Karakaş, Gemlik'teki Togg Fabrikası'nın bir teknoloji üssü olduğunu vurgularken "2035 yılında karbon nötr olma hedefimiz var. Bunu ilk günden itibaren böyle kurguladık" dedi. Togg CEO'su, gelecek planlarını yaparken yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini söyledi.

Togg, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde küresel sahneye çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşiv)Togg, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde küresel sahneye çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

"KAĞITSIZ, DİJİTAL BİR FABRİKA"

Karakaş'ın verdiği bilgilere göre Togg'un Gemlik'teki üretim üssü bugün tamamen kağıtsız, dijital bir fabrika olarak çalışıyor. Aynı yaklaşım tedarik zincirinde de geçerli. Şirket, karbon emisyonlarını takip edip doğrulayabilecek bir altyapıya sahip, bu süreci yapay zekayla yönlendirebiliyor. Şirketten yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Bugün yollarda 130 bine yaklaşan Togg akıllı cihazı var, bunlarla 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.

Togg, COP31'de dijital deneyimlerini ve hızlı şarj hizmetlerini tanıttı. (Foto: Takvim Foto Arşiv)Togg, COP31'de dijital deneyimlerini ve hızlı şarj hizmetlerini tanıttı. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

"BURADA OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANDIK"

Togg CEO'su Karakaş, COP31'in önemine dikkat çekti, "Bu işe tamamıyla inandığımız için ilk başından itibaren burada olmamız gerektiğine inandık" dedi. Karakaş, bundan sonra neler yapabileceklerini de burada gösterdiklerini sözlerine ekledi. Togg zirvede yalnızca akıllı cihazlarını değil, dijital deneyimlerini ve ülke geneline yayılan hızlı şarj hizmetlerini de sergiliyor. Ziyaretçiler bunları oyunlaştırılmış örneklerle deneyimleyebiliyor.

Karakaş, Togg'un uluslararası katılımcılarda merak ve şaşkınlık uyandırdığını söyledi. (Foto: Takvim Foto Arşiv)Karakaş, Togg'un uluslararası katılımcılarda merak ve şaşkınlık uyandırdığını söyledi. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

"BİLMEYENLER AÇISINDAN BİR ŞAŞIRMA VAR"

Uluslararası katılımcıların ilgisi sorulduğunda Karakaş, konuya biraz duygusal baktığını söyledi "Gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir merak var. Bilmeyenler açısından bir şaşırma var." Karakaş'a göre ziyaretçilerin bir bölümü de Türkiye'nin bu kadar kısa sürede böyle bir sistemi nasıl kurduğunu ayrıntısıyla öğrenmek istiyor.

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