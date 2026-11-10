Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ordular mezrasında bulunan Türkiye Petrolleri sahasındaki petrol havuzunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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