Yeşil Mutabakat Eylem Planı güncellendi: Yeni yaklaşımın çerçevesi ikiz dönüşüm… Menzil 2030
Türkiye'nin yeşil tedarik zincirlerine entegrasyonunu güçlendirmek ve Avrupa Birliği ile ekonomik bütünleşmeyi ileriye taşımak amacıyla hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, küresel gelişmeler ışığında 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde güncellendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayi, ticaret ve yatırım politikaları yeşil dönüşüm ekseninde yeniden yapılandırıldı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda süreç izlenecek. İklim değişikliği ve küresel kaynak kısıtlılığına karşı yeşil ve dijital dönüşümü birleştiren ikiz dönüşüm yaklaşımı benimsendi. Kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan yeni plan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye, küresel iklim değişikliği ve değişen sanayi politikaları doğrultusunda yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni adımlar atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, 2021 yılında yürürlüğe giren Yeşil Mutabakat Eylem Planı, 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde güncellendi.
İKİZ DÖNÜŞÜM
Genelgede, iklim değişikliği, sanayileşme, nüfus artışı ve savaşlar gibi küresel gelişmeler nedeniyle doğal kaynakların verimli kullanımı için uluslararası işbirliklerinin zorunlu hale geldiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde karbon fiyatlandırması, döngüsel ekonomi ve sanayinin karbonsuzlaştırılması gibi alanlarda yeni politikaların belirlendiğine dikkat çekildi.
Yeşil dönüşümün artık sadece çevre politikası değil, ticaret ve rekabetçilik stratejilerinin temel unsuru olduğu vurgulanan genelgede, "Bu süreçte ülkemiz de bütüncül yaklaşımla belirlemiş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü hızlandırmak adına iklim mevzuatının ve karbon fiyatlandırma altyapısının geliştirilmesi, sanayi sektöründe yeşil dönüşümün desteklenmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, döngüsel ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması başta olmak üzere önemli adımlar atmıştır." ifadesi kullanıldı.
"YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU" MERCEK TUTACAK
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve yeşil ile dijital dönüşümü birleştiren ikiz dönüşüm yaklaşımını esas alan Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2026-2030), Bakanlığın resmi internet adresinde kamuoyuyla paylaşılacak.
Planın uygulanmasını izlemek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu, Ticaret Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında faaliyet yürütecek. Çalışma grubunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe başkan yardımcısı, Yatırım ve Finans Ofisi başkan yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu başkan vekili yer alacak.
KURUMLAR RAPORLAYACAK
Eylem planı kapsamında sorumlu kurumlar, yıllık gelişme raporlarını Ticaret Bakanlığına sunacak.
Genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi ve planın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulan desteğin titizlikle sağlanması istendi.