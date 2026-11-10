Yeşil dönüşümün artık sadece çevre politikası değil, ticaret ve rekabetçilik stratejilerinin temel unsuru olduğu vurgulanan genelgede, " Bu süreçte ülkemiz de bütüncül yaklaşımla belirlemiş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü hızlandırmak adına iklim mevzuatının ve karbon fiyatlandırma altyapısının geliştirilmesi, sanayi sektöründe yeşil dönüşümün desteklenmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, döngüsel ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması başta olmak üzere önemli adımlar atmıştır ." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde karbon fiyatlandırması , döngüsel ekonomi ve sanayinin karbonsuzlaştırılması gibi alanlarda yeni politikaların belirlendiğine dikkat çekildi.

Genelgede, iklim değişikliği, sanayileşme, nüfus artışı ve savaşlar gibi küresel gelişmeler nedeniyle doğal kaynakların verimli kullanımı için uluslararası işbirliklerinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

"YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU" MERCEK TUTACAK

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve yeşil ile dijital dönüşümü birleştiren ikiz dönüşüm yaklaşımını esas alan Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2026-2030), Bakanlığın resmi internet adresinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Planın uygulanmasını izlemek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu, Ticaret Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında faaliyet yürütecek. Çalışma grubunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe başkan yardımcısı, Yatırım ve Finans Ofisi başkan yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu başkan vekili yer alacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan geniş kapsamlı çalışma grubu, sanayi, enerji ve ticaret politikalarının yeşil tedarik zincirlerine uyumunu izleyerek yıllık raporlama sistemiyle süreci yönetecek.

KURUMLAR RAPORLAYACAK

Eylem planı kapsamında sorumlu kurumlar, yıllık gelişme raporlarını Ticaret Bakanlığına sunacak.

Genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi ve planın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulan desteğin titizlikle sağlanması istendi.