Van'ın Çaldıran ilçesinde akşam saatlerinde kısa süreli hareketliliğe neden olan bir deprem meydana geldi. 9 Kasım 2026 tarihinde saat 21.51'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle Çaldıran merkez ve bağlı kırsal mahallelerde hissedildi. Depremin yerel büyüklüğünü ifade eden 3.5 ML değerindeki sarsıntının merkez üssü, ilçedeki yerleşim noktalarına oldukça yakın bir konumda kaydedildi.

Sarsıntının Merkez Üssüne En Yakın Yerleşim Yerleri

Depremin gerçekleştiği noktaya bir kilometreden daha yakın mesafede bulunan İsmailbaba, sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri oldu. Merkez üssüne en yakın beş yerleşim merkezi ve uzaklıkları şu şekilde sıralandı:

İsmailbaba (Van, Çaldıran): 0.84 kilometre

0.84 kilometre Yukarıgülderen (Van, Çaldıran): 1.90 kilometre

1.90 kilometre Yukarıdikme (Van, Çaldıran): 2.64 kilometre

2.64 kilometre Aşağıdikme (Van, Çaldıran): 3.87 kilometre

3.87 kilometre Sungur (Van, Çaldıran): 3.88 kilometre

Deprem Noktasının Çevre İllere Uzaklığı

Çaldıran'da kaydedilen sarsıntının merkez üssü, Van il merkezine 84.32 kilometre mesafede yer alıyor. Deprem noktasının en yakın beş il merkezine olan uzaklık verileri ise şöyle:

Van: 84.32 kilometre

84.32 kilometre Iğdır: 100.16 kilometre

100.16 kilometre Ağrı: 118.74 kilometre

118.74 kilometre Hakkari: 164.06 kilometre

164.06 kilometre Bitlis: 185.73 kilometre