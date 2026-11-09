Van Çaldıran'da deprem: Sarsıntı kaç büyüklüğünde oldu ve nerelerde hissedildi?
Van'ın Çaldıran ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Saat 21.51'de yerin yalnızca 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssü, yerleşim alanlarına oldukça yakın bir noktada ölçüldü. Peki Çaldıran'daki depremin büyüklüğü kaç olarak kayıtlara geçti, sarsıntı en çok hangi mahallelerde hissedildi ve çevre illere ne kadar mesafede gerçekleşti?
Van'ın Çaldıran ilçesinde akşam saatlerinde kısa süreli hareketliliğe neden olan bir deprem meydana geldi. 9 Kasım 2026 tarihinde saat 21.51'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle Çaldıran merkez ve bağlı kırsal mahallelerde hissedildi. Depremin yerel büyüklüğünü ifade eden 3.5 ML değerindeki sarsıntının merkez üssü, ilçedeki yerleşim noktalarına oldukça yakın bir konumda kaydedildi.
Sarsıntının Merkez Üssüne En Yakın Yerleşim Yerleri
Depremin gerçekleştiği noktaya bir kilometreden daha yakın mesafede bulunan İsmailbaba, sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri oldu. Merkez üssüne en yakın beş yerleşim merkezi ve uzaklıkları şu şekilde sıralandı:
- İsmailbaba (Van, Çaldıran): 0.84 kilometre
- Yukarıgülderen (Van, Çaldıran): 1.90 kilometre
- Yukarıdikme (Van, Çaldıran): 2.64 kilometre
- Aşağıdikme (Van, Çaldıran): 3.87 kilometre
- Sungur (Van, Çaldıran): 3.88 kilometre
Deprem Noktasının Çevre İllere Uzaklığı
Çaldıran'da kaydedilen sarsıntının merkez üssü, Van il merkezine 84.32 kilometre mesafede yer alıyor. Deprem noktasının en yakın beş il merkezine olan uzaklık verileri ise şöyle:
- Van: 84.32 kilometre
- Iğdır: 100.16 kilometre
- Ağrı: 118.74 kilometre
- Hakkari: 164.06 kilometre
- Bitlis: 185.73 kilometre