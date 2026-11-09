Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında çember genişliyor! 3 kişiye daha tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Leyla Anıl Gök, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Seval ve Finans Müdürü Melih Karagöz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Leyla Anıl Gök, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Seval ve Finans Müdürü Melih Karagöz hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel