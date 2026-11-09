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Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında çember genişliyor! 3 kişiye daha tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Leyla Anıl Gök, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Seval ve Finans Müdürü Melih Karagöz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında çember genişliyor! 3 kişiye daha tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

3 şüpheli için işlem yapıldı (Foto: AA)3 şüpheli için işlem yapıldı (Foto: AA)

3 ŞÜPHELİ HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Leyla Anıl Gök, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Seval ve Finans Müdürü Melih Karagöz hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

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Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında çember genişliyor! 3 kişiye daha tutuklama talebi-3 Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında çember genişliyor! 3 kişiye daha tutuklama talebi-4 Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında çember genişliyor! 3 kişiye daha tutuklama talebi-5
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