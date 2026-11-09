TCDD ve ASELSAN'dan demiryollarında yeni dönem! 425 noktada anlık takip: Tehlike anında trenlere otomatik uyarı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iklim değişikliğinin demiryolu altyapısında oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı yeni bir sistemin hayata geçirileceğini açıkladı. TCDD ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS), Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak takip edecek. Kritik sıcaklık değerlerinin aşılması durumunda sistem otomatik alarm oluşturacak ve ilgili trenlere uyarı gönderilecek.
Türkiye, iklim değişikliğinin ulaşım altyapısı üzerindeki etkilerine karşı yeni bir teknolojik adım atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde yürütülen Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) Projesi'nin ayrıntılarını açıkladı.
Türkiye genelinde 425 noktaya kurulması planlanan sistemle ray sıcaklıkları anlık olarak izlenecek, kritik seviyelerde otomatik uyarılar oluşturularak olası risklere karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınması sağlanacak.
TÜRKİYE GENELİNDE 425 NOKTADA KURULACAK
İklim değişikliğinin demiryolu altyapısında oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ray sıcaklıklarının sürekli takip edileceğini belirtti.
Uraloğlu, "Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi Projesi kapsamında Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak takip edeceğiz. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan olası risklere karşı erken uyarı imkânı sağlayacağız. Böylece önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.
RAY SICAKLIKLARI ANLIK TAKİP EDİLECEK
RAYSİS kapsamında kurulacak ölçüm noktalarında ray sıcaklıkları anlık olarak kaydedilecek. Elde edilen veriler merkezi sistem üzerinden takip edilerek düzenli şekilde raporlanabilecek.
Sistemin veri analiz kapasitesine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Ray sıcaklıklarını merkezi olarak takip edeceğiz. Elde edilen verileri saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlayabileceğiz. Ayrıca ihtiyaç duyulan farklı zaman aralıklarında da analizler yapabileceğiz." açıklamasında bulundu.
KRİTİK SICAKLIKLARDA OTOMATİK ALARM DEVREYE GİRECEK
Yeni sistemin en önemli özelliklerinden biri, ray sıcaklıklarının belirlenen kritik seviyeleri aşması durumunda otomatik alarm oluşturması olacak.
Bakan Uraloğlu, ölçüm noktalarından elde edilen verilerin uzun menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN aracılığıyla TCDD Bölge Müdürlüklerinde ve Eryaman İzleme Merkezi'nde takip edilebileceğini bildirdi.
RAYSİS'in Eryaman YHT Garı'nda bulunan mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi de planlanıyor.
TEHLİKE ANINDA TRENLERE UYARI GÖNDERİLECEK
Ray sıcaklıklarının kritik seviyelere ulaşması halinde sistem yalnızca alarm oluşturmakla kalmayacak, ilgili trenlerin uyarılmasını da sağlayacak.
Bakan Uraloğlu, sistemin çalışma prensibini şu sözlerle anlattı: "Ray sıcaklıkları belirlenen kritik seviyeleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak. Bu uyarılar, trenlerimizde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili trenlere gönderilecek. Böylece olası risklerin zamanında tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına imkân sağlayacağız."
TCDD VE ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLİYOR
TCDD Genel Müdürlüğü ve ASELSAN iş birliğinde yürütülen proje, demiryolu altyapısında sıcaklık değişimlerinin neden olabileceği risklerin erken tespit edilmesini amaçlıyor.
Raylardan toplanan verilerin merkezi olarak izlenmesi ve geçmiş dönem ölçümleriyle karşılaştırılması sayesinde sıcaklık değişimlerine yönelik analizler yapılabilecek.
Böylece demiryolu işletmeciliğinde ihtiyaç duyulan önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlanacak.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DEMİRYOLLARINDA ÖNLEM
İklim değişikliğinin ulaşım altyapısı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, RAYSİS ile demiryollarının sıcaklık kaynaklı risklere karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Uraloğlu, "İklim değişikliğinin etkilerine karşı demiryolu altyapımızın dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz. RAYSİS ile sıcaklık kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlayacak, demiryolu trafik emniyetini daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.