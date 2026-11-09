Kritik sıcaklık değerleri aşıldığında trenlere ASELSAN telsizleri üzerinden uyarı gönderilecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi) RAY SICAKLIKLARI ANLIK TAKİP EDİLECEK RAYSİS kapsamında kurulacak ölçüm noktalarında ray sıcaklıkları anlık olarak kaydedilecek. Elde edilen veriler merkezi sistem üzerinden takip edilerek düzenli şekilde raporlanabilecek. Sistemin veri analiz kapasitesine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Ray sıcaklıklarını merkezi olarak takip edeceğiz. Elde edilen verileri saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlayabileceğiz. Ayrıca ihtiyaç duyulan farklı zaman aralıklarında da analizler yapabileceğiz." açıklamasında bulundu.

İklim değişikliğinin demiryollarında oluşturabileceği risklere karşı yerli teknolojiyle önlem alınacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi) KRİTİK SICAKLIKLARDA OTOMATİK ALARM DEVREYE GİRECEK Yeni sistemin en önemli özelliklerinden biri, ray sıcaklıklarının belirlenen kritik seviyeleri aşması durumunda otomatik alarm oluşturması olacak. Bakan Uraloğlu, ölçüm noktalarından elde edilen verilerin uzun menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN aracılığıyla TCDD Bölge Müdürlüklerinde ve Eryaman İzleme Merkezi'nde takip edilebileceğini bildirdi. RAYSİS'in Eryaman YHT Garı'nda bulunan mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi de planlanıyor. TEHLİKE ANINDA TRENLERE UYARI GÖNDERİLECEK Ray sıcaklıklarının kritik seviyelere ulaşması halinde sistem yalnızca alarm oluşturmakla kalmayacak, ilgili trenlerin uyarılmasını da sağlayacak. Bakan Uraloğlu, sistemin çalışma prensibini şu sözlerle anlattı: "Ray sıcaklıkları belirlenen kritik seviyeleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak. Bu uyarılar, trenlerimizde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili trenlere gönderilecek. Böylece olası risklerin zamanında tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına imkân sağlayacağız."