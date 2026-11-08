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Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı! Saldırganlardan tehdit mesajı: Onu da senin gibi yapacağız

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin fiziki saldırısına uğradığını ve “Rojin davasını bırakın!” sözleriyle tehdit edildiğini açıkladı.

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Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı! Saldırganlardan tehdit mesajı: Onu da senin gibi yapacağız

Rojin Kabaiş dosyasında adalet arayışı sürerken Kabaiş ailesine yönelik saldırı iddiası gündeme geldi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, yaptığı açıklamada Rojin Kabaiş'in amcası ve müvekkili Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da dört maskeli kişinin saldırısına uğradığını duyurdu.

BABAYI DA TEHDİT ETTİLER: ONU DA SENİN GİBİ YAPACAĞIZ

Karabulut'un açıklamasına göre saldırganlar, Ahmet Kabaiş'e "Rojin davasını bırakın!" diyerek tehditte bulundu. Saldırganların, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de "Onu da senin gibi yapacağız!" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da 4 maskeli kişinin saldırısına uğradı.Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da 4 maskeli kişinin saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerle ilgili açıklama yapan Karabulut, müvekkili Ahmet Kabaiş'in ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Saldırganlar, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de tehdit ederek olay yerinden kaçtı.Saldırganlar, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de tehdit ederek olay yerinden kaçtı.

Avukat Karabulut, saldırının yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin Kabaiş'in ölümündeki gerçeklerin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması mücadelesine yönelik olduğunu ifade etti.

Karabulut, saldırganların derhal tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için yetkili makamlara çağrıda bulundu.

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