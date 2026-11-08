Rojin Kabaiş dosyasında adalet arayışı sürerken Kabaiş ailesine yönelik saldırı iddiası gündeme geldi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, yaptığı açıklamada Rojin Kabaiş'in amcası ve müvekkili Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da dört maskeli kişinin saldırısına uğradığını duyurdu.

BABAYI DA TEHDİT ETTİLER: ONU DA SENİN GİBİ YAPACAĞIZ Karabulut'un açıklamasına göre saldırganlar, Ahmet Kabaiş'e "Rojin davasını bırakın!" diyerek tehditte bulundu. Saldırganların, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de "Onu da senin gibi yapacağız!" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da 4 maskeli kişinin saldırısına uğradı. HASTANEYE KALDIRILDI Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerle ilgili açıklama yapan Karabulut, müvekkili Ahmet Kabaiş'in ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirdi.