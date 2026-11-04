Yaklaşık 650 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirtilen kanser ilacı şebekesine hasta yakınlarından sert tepki geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'YENİDOĞAN ÇETESİ GİBİLER'

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre, Almanya'da yaşayan 44 yaşındaki kardeşinde 6 yıl önce beyin tümörü çıktığını söyleyen ve Almanya'da gördüğü kemoterapi tedavisinin yarıda kesilmesinden sonra kardeşini Türkiye'ye getirdiklerini belirten Koç, şunları söyledi:

"Kardeşimde 4'üncü evre beyin tümörü var. Vücudunun sol tarafında his yok. 1 senedir geceli gündüzlü ben bakıyorum. Tedavi masraflarını devletimiz karşılıyor. Hasta bakımının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onun neler yaşadığını da görüyorum. Kendi başına işini yapamıyor. Kısmi hafıza kaybı yaşıyor. Şebekenin yaptığı insanlık dışıdır. İnsanların canıyla oynuyorlar. Zamanında Yenidoğan Çetesi vardı, onlar da bebekleri öldürmüşlerdi. Her yerde varlar. Maalesef olan hastaya, garibana, fakir fukaraya oluyor."