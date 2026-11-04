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Kanser hastası yakınlarından 650 milyon TL'lik şebekeye isyan! 'İnsanların canıyla oynuyorlar'

Kanser hastalarının yakınları, para uğruna hastaların hayatıyla oynayan şebekeye ateş püskürdü. Hastanede kanser hastası kardeşini bekleyen Mehmet Koç, vicdansızlara veryansın ederek, “İnsanların canıyla oynuyorlar. Yenidoğan Çetesi gibiler” dedi

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Kanser hastası yakınlarından 650 milyon TL'lik şebekeye isyan! 'İnsanların canıyla oynuyorlar'

Kanser hastalarının yakınları, para uğruna hastaların hayatıyla oynayan ve yaklaşık 650 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan şebeke hakkında konuştu.

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası kardeşini bekleyen Mehmet Koç (54), vicdansızlara veryansın etti.

Yaklaşık 650 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirtilen kanser ilacı şebekesine hasta yakınlarından sert tepki geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yaklaşık 650 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirtilen kanser ilacı şebekesine hasta yakınlarından sert tepki geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'YENİDOĞAN ÇETESİ GİBİLER'

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre, Almanya'da yaşayan 44 yaşındaki kardeşinde 6 yıl önce beyin tümörü çıktığını söyleyen ve Almanya'da gördüğü kemoterapi tedavisinin yarıda kesilmesinden sonra kardeşini Türkiye'ye getirdiklerini belirten Koç, şunları söyledi:

"Kardeşimde 4'üncü evre beyin tümörü var. Vücudunun sol tarafında his yok. 1 senedir geceli gündüzlü ben bakıyorum. Tedavi masraflarını devletimiz karşılıyor. Hasta bakımının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onun neler yaşadığını da görüyorum. Kendi başına işini yapamıyor. Kısmi hafıza kaybı yaşıyor. Şebekenin yaptığı insanlık dışıdır. İnsanların canıyla oynuyorlar. Zamanında Yenidoğan Çetesi vardı, onlar da bebekleri öldürmüşlerdi. Her yerde varlar. Maalesef olan hastaya, garibana, fakir fukaraya oluyor."

Dördüncü evre beyin tümörü bulunan kardeşine bir yıldır baktığını anlatan Mehmet Koç, ʺŞebekenin yaptığı insanlık dışıdır. İnsanların canıyla oynuyorlarʺ sözleriyle tepki gösterdi.Dördüncü evre beyin tümörü bulunan kardeşine bir yıldır baktığını anlatan Mehmet Koç, ʺŞebekenin yaptığı insanlık dışıdır. İnsanların canıyla oynuyorlarʺ sözleriyle tepki gösterdi.

'İNŞALLAH EN AĞIR CEZAYI ALIRLAR'

Babası kanser hastası olan Hatice Kübra Arslan (24) ise "Çok şükür hastalığını atlattı. Şimdi iğne vuruluyor, onu bekliyorum. İnsanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Onlar bir umut tedavi almak için bekliyor. Zaten ihtiyaçları var, üstüne bir de onlar zarar veriyor. İnşallah en ağır cezayı alırlar" diye konuştu.

Babası kanser tedavisi gören Hatice Kübra Arslan, hastaların iyileşme umuduyla mücadele ettiğini belirterek şebekeye tepki gösterdi. Arslan, ʺİnşallah en ağır cezayı alırlarʺ dedi.Babası kanser tedavisi gören Hatice Kübra Arslan, hastaların iyileşme umuduyla mücadele ettiğini belirterek şebekeye tepki gösterdi. Arslan, ʺİnşallah en ağır cezayı alırlarʺ dedi.

BİZDEN NE İSTEDİNİZ?

Vicdansızlar hakkında sosyal medyada da kanser hastası yakınları tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

Furkan Güler:

"Kanser hastalarından ne istediniz? Daha nereye kadar düşeceksiniz?"

Mehmet Yıldırım:

"Bunu yapanlar her şeyi yapar. O yüzden en ağır ceza neyse onunla yargılanmalılar. Basit bir dolandırıcılık olayı değil bu!"

Ayşe Şenel:

"İnşallah aynı hastalıktan sınanırsınız!"

Halil Hakan Karakoca:

"Bu çetenin tüm fertleri idam edilmeli!"

Kübra Tosun:

"Failler ilaç laboratuvarında denek olarak kullanılmalı."

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