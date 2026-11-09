Kar tatili haberleri peş peşe geldi! Trabzon'da 2 Van'da 7 ilçede eğitime ara verildi
Türkiye'nin birçok noktasında etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi. Van'ın 7 ilçesi ile Trabzon'un 2 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle peş peşe tatil kararları geldi.
TRABZON'DA İKİ İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim 9 Kasım günü yapılamayacak.
VAN'IN 7 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA
Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Van'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe kaymakamlıkları tarafından peş peşe kar tatili açıklamaları yapıldı.
Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Tuşba Kaymakamlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.
Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit Kaymakamlıkları da kar yağışı, buzlanma ve tipi gibi nedenlerle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Alınan kararlar doğrultusunda Van'ın 7 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler pazartesi günü izinli olacak. Açıklamalarda, tüm okulları kapsayan genel bir tatil kararı yer almadı.