100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde taşınabilir otomatik şok cihazı zorunlu olacak (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KALP KRİZİ İLK SIRADA YER ALIYOR

TÜİK'in ölüm istatistiklerine göre Türkiye genelinde gerçekleşen tüm ölümler içinde dolaşım sistemi hastalıkları (kalp krizleri, koroner damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları vb.) yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oranla birinci sırada yer aldı. Bu durumun çalışma hayatı istatistiklerine yansımasına bakıldığında ise kalp krizlerinin 2025 yılında gerçekleşen tüm ölümlü iş kazalarının yüzde 30,1'ine denk geldiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik hazırladı. Hazırlanan taslağa göre, taşınabilir otomatik şok cihazının (OED) 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde bulundurulması ve acil durum planlarına dâhil edilmesi zorunlu olacak.

OED cihazı, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için 31 Aralık 2028 tarihinden, 200 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için 31 Aralık 2027 tarihinden itibaren zorunlu olacak.