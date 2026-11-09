Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme! İş yerlerinde şok cihazı zorunluluğu geliyor: Tarihler belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ölümlü iş kazalarında kalp krizlerinin yüzde 30,1'lik paya ulaşmasının ardından harekete geçti. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde taşınabilir otomatik şok cihazı (OED) bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemede 100 ve 200 çalışan sınırına göre iki ayrı uygulama tarihi belirlendi. İş yerlerinde acil durum tatbikatlarına ilişkin yeni kurallar da geliyor. İşte düzenlemenin detayları...
İş yerlerindeki tüm ölümlü olayların yüzde 30'unun kalp krizlerinden meydana gelmesi üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidiyor.
KALP KRİZİ İLK SIRADA YER ALIYOR
TÜİK'in ölüm istatistiklerine göre Türkiye genelinde gerçekleşen tüm ölümler içinde dolaşım sistemi hastalıkları (kalp krizleri, koroner damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları vb.) yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oranla birinci sırada yer aldı. Bu durumun çalışma hayatı istatistiklerine yansımasına bakıldığında ise kalp krizlerinin 2025 yılında gerçekleşen tüm ölümlü iş kazalarının yüzde 30,1'ine denk geldiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik hazırladı. Hazırlanan taslağa göre, taşınabilir otomatik şok cihazının (OED) 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde bulundurulması ve acil durum planlarına dâhil edilmesi zorunlu olacak.
OED cihazı, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için 31 Aralık 2028 tarihinden, 200 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için 31 Aralık 2027 tarihinden itibaren zorunlu olacak.
İŞTE ÖLÜMLERİN YÜZDE 30'U KALP KRİZİNDEN ACİL DURUM TATBİKATI YAPILACAK
Taslağa göre ayrıca, iş yerlerinde acil durumların önceliklendirilmesi, iş yeri dışından kaynaklanabilecek acil durumların dikkate alınması ve önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin güçlendirilmesi sağlanacak. Acil durum planlarının uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla tatbikatların iş yerinde belirlenen muhtemel acil durumları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, yıllık yangın tatbikatının yanı sıra belirlenen ve önceliklendirilen en az bir farklı acil duruma ilişkin tatbikat yapılması, tatbikatların ayrı ayrı veya bütünleşik şekilde gerçekleştirilebilmesi ve belirlenen planlama süresi içerisinde her bir acil duruma yönelik tatbikat yapılması temin edilecek. İş yerlerindeki acil durum planları, bir yıl içerisinde yeni yönetmeliğe göre revize edilecek.
Haber: Barış Şimşek