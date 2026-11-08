Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım için kara yolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu'nun X paylaşımı. (Foto: Sosyal medya)

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için kara yolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında olduğunu belirten Uraloğlu, "Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.