Bakan Uraloğlu duyurdu! Ulaştırma Bakanlığı karla mücadele çalışmalarına başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kış mevsiminin ilk belirtileriyle birlikte karla mücadele çalışmalarına başlandığını duyurdu. Vatandaşların güvenli ve kesintisiz seyahat edebilmesi için kara yolları ekiplerinin kritik noktalarda sahada görev başında olduğunu vurguladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım için kara yolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında olduğunu bildirdi.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kışın ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarına başladıklarına dikkati çekti.
Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için kara yolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında olduğunu belirten Uraloğlu, "Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel