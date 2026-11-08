Adana ve İzmir merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 12 milyarlık hesap hareketi! 77 şüpheliye işlem
Adana ve İzmir il jandarma komutanlıklarınca yürütülen takipli siber faaliyetler kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini aklayan şebekeler açığa çıkarıldı. MASAK raporlarıyla 12 milyar liralık şüpheli finansal hacmi belirlenen Adana merkezli soruşturmada 42 şüpheli gözaltına alınırken konut, arsa, lüks araç ve kripto hesaplardan oluşan dev mal varlığına el konuldu. İzmir merkezli 17 ilde 3 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan zanlılardan 28’i tutuklanırken, 9 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yasa dışı bahis faaliyetleri ile suç gelirlerini yurt dışına aktaran şebekelere yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
12 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ
Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin banka ve kripto hesaplar vasıtasıyla yurt dışına çıkarılmasına aracılık eden suç şebekesine karşı harekete geçti.
Adana Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesaplarında 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Adana merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
658 MİLYONLUK MAL VARLIĞA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda 39 cep telefonu, 34 SIM kart, 12 flash disk ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 493 banka hesabı, 39 kripto varlık alım satım platformundaki hesaplar, 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 1 lüks araç, 11 konut ve 8 arsa olmak üzere toplam 658 milyon TL değerindeki mal varlığına "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu" kapsamında el konuldu.
17 İLDE BASKIN
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen benzer bir soruşturmada ise İzmir merkezli 17 ilde 3 Kasım'da operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 36 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 28'i tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.
Serbest bırakılanlardan 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısı 35'e yükseldi.
Firari 9 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.