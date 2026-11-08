Adana ve İzmir merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 12 milyarlık hesap hareketi! 77 şüpheliye işlem

Yasa dışı bahis faaliyetleri ile suç gelirlerini yurt dışına aktaran şebekelere yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin banka ve kripto hesaplar vasıtasıyla yurt dışına çıkarılmasına aracılık eden suç şebekesine karşı harekete geçti.

658 MİLYONLUK MAL VARLIĞA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 39 cep telefonu, 34 SIM kart, 12 flash disk ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 493 banka hesabı, 39 kripto varlık alım satım platformundaki hesaplar, 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 1 lüks araç, 11 konut ve 8 arsa olmak üzere toplam 658 milyon TL değerindeki mal varlığına "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu" kapsamında el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında büyük çaplı suç gelirlerine ulaşıldı. (Arşiv fotoğraf: DHA)

17 İLDE BASKIN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen benzer bir soruşturmada ise İzmir merkezli 17 ilde 3 Kasım'da operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 36 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 28'i tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlardan 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısı 35'e yükseldi.

Firari 9 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.