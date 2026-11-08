Emine Erdoğan'dan Azerbaycan'a anlamlı kutlama! Zaferin 6. yılında şehitleri andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, tarihî zafer uğruna hayatını kaybeden kahramanları rahmet ve minnetle andı.
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü, Türkiye ve Azerbaycan'da büyük bir gururla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret, iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağları bir kez daha gözler önüne sererken eşi Emine Erdoğan'dan da anlamlı bir paylaşım geldi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A ZAFER GÜNÜ MESAJI
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü kutlayarak kardeş Azerbaycan halkının sevincine ve gururuna ortak oldu.
"TÜM KAHRAMANLARINI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu tarihî zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."