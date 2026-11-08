Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü, Türkiye ve Azerbaycan'da büyük bir gururla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret, iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağları bir kez daha gözler önüne sererken eşi Emine Erdoğan'dan da anlamlı bir paylaşım geldi.