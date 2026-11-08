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Bakü'den Antalya'ya iklim diplomasisi! İlham Aliyev COP31'e katılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılacak. Dünya liderlerini bir araya getirecek zirvede iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliği ele alınacak.

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Bakü'den Antalya'ya iklim diplomasisi! İlham Aliyev COP31'e katılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılacak.

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Bakü'den Antalya'ya iklim diplomasisi! İlham Aliyev COP31'e katılacak-2 Bakü'den Antalya'ya iklim diplomasisi! İlham Aliyev COP31'e katılacak-3 Bakü'den Antalya'ya iklim diplomasisi! İlham Aliyev COP31'e katılacak-4
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