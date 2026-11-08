BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki Evrensel Periyodik İnceleme toplantısında Yunanistan 'ın Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantıda Türkiye , Batı Trakya Türk Azınlığının etnik Türk kimliğinin tanınmasını, azınlığın dini işlerine devlet müdahalesine son verilmesini ve seçilmiş müftülerin resmen tanınması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan’ın Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki Evrensel Periyodik İnceleme toplantısında gündeme geldi (Foto: AA) Türkiye ayrıca Türk derneklerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını, Türk azınlık okullarının açılması ve yönetilmesi hakkının güvence altına alınmasını, Yunanca-Türkçe iki dilli anaokullarının açılmasını ve Türk azınlık okullarının kapatılmasına son verilmesini istedi. Azınlık vakıflarının yönetimi ile Batı Trakya Türk Azınlığını hedef alan nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi de masaya geldi.

Azerbaycan BM toplantısında Türkiye'den yana saf tuttu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



AZERBAYCAN TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALDI



Azerbaycan da kendi ifadesi ile Yunanistan'daki etnik ve etno-dini azınlıkların eğitim, din ve kültürel miras haklarının korunmasını ve özellikle Türk toplumunu hedef alan siyasi ve medyatik nefret söylemiyle etkili biçimde mücadele edilmesini tavsiye edip Türkiye'nin yanında yer aldı.

Bu durum "Tek Millet, İki Devlet" ruhunun gücünü bir kez daha gösterdi.

