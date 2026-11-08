Gümrüklerde 10 aylık bilanço: 54 ton uyuşturucu ve milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-ekim döneminde gümrük kapılarında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, milyonlarca elektronik sigara kartuşu, makaron ve kaçak sigaraya da el konuldu.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla kaçakçılıkla mücadele operasyonlarına devam ediyor. Bakanlık, 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
Ocak-ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrüklerde yapılan kontrollerde ayrıca milyonlarca kaçak tütün ürünü, elektronik sigara cihazı ve kartuşu ile alkollü içkiye el konuldu.
GÜMRÜKLERDE 54 TON 480 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerinin uyuşturucu ve kaçak eşya ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaçakçılıkla mücadelede risk analizine dayalı ve hedefleme odaklı çalışma modelinin uygulandığı vurgulandı.
MİLYONLARCA ELEKTRONİK SİGARA VE MAKARONA EL KONULDU
Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarında uyuşturucu maddelerin yanı sıra çok sayıda kaçak tütün ürünü ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.
X-RAY SİSTEMLERİ VE DEDEKTÖR KÖPEKLERLE SIKI DENETİM
Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında teknolojik imkanlardan yararlanıldığını bildirdi.
Risk analizleri sonucunda şüpheli bulunan araçlar, yolcular ve eşyalar, gümrük kapılarında ayrıntılı incelemeye alınıyor. Kontrollerde X-ray tarama sistemleri, dedektör köpekler ve son teknoloji kontrol ekipmanları kullanılıyor.
Bakanlık, bu yöntemlerle uyuşturucu maddelerin ve kaçak ürünlerin Türkiye'ye girişinin engellenmesinin amaçlandığını belirtti.
KAÇAK ÜRÜNLER TEKNİK İNCELEMENİN ARDINDAN İMHA EDİLİYOR
Bakanlık açıklamasında, gümrüklerde ele geçirilen kaçak ürünlere yönelik imha sürecine de değinildi.
İlgili mevzuat kapsamında ambalajlarında yasal bandrol bulunmayan ve kaçak olduğu tespit edilen ürünlerin, teknik ekipler tarafından gerekli numuneler alındıktan sonra imha edildiği bildirildi.
Böylece insan sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete neden olan kaçak ürünlerin yeniden piyasaya sürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
TİCARET BAKANLIĞINDAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE MESAJI
Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu ve kaçak eşya ticaretiyle mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak-ekim döneminde ele geçirilen ürünlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Ocak-ekim dönemindeki operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 261 bin 191 elektronik sigara podu/kartuşu, 105 bin 116 elektronik sigara cihazı ve aksamı, 27 milyon 284 bin 924 dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara, 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü, 20 milyon 675 bin 55 sigara filtresi ve kağıdı, 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti, 22 bin 167 puro ve sigarillo, 33 bin 413 litre alkollü içki olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi."
"KAÇAKÇILIĞIN HER TÜRÜYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Bakanlık, gümrük muhafaza ekiplerinin teknolojik altyapısının ve operasyonel kapasitesinin güçlendirilmeye devam edileceğini açıkladı.
Türkiye'nin ekonomik güvenliğini ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:
"Bakanlık olarak başta uyuşturucu maddeler olmak üzere insan sağlığına zarar veren her türlü kaçak eşyanın ülkemize girişinin ve ticaretinin engellenmesi amacıyla ekiplerimizin teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ekonomik güvenliğini ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kaçakçılığın her türüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."