Ocak-ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrüklerde yapılan kontrollerde ayrıca milyonlarca kaçak tütün ürünü, elektronik sigara cihazı ve kartuşu ile alkollü içkiye el konuldu.

Böylece insan sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete neden olan kaçak ürünlerin yeniden piyasaya sürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlgili mevzuat kapsamında ambalajlarında yasal bandrol bulunmayan ve kaçak olduğu tespit edilen ürünlerin, teknik ekipler tarafından gerekli numuneler alındıktan sonra imha edildiği bildirildi.

Operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TİCARET BAKANLIĞINDAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE MESAJI

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu ve kaçak eşya ticaretiyle mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak-ekim döneminde ele geçirilen ürünlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ocak-ekim dönemindeki operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 261 bin 191 elektronik sigara podu/kartuşu, 105 bin 116 elektronik sigara cihazı ve aksamı, 27 milyon 284 bin 924 dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara, 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü, 20 milyon 675 bin 55 sigara filtresi ve kağıdı, 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti, 22 bin 167 puro ve sigarillo, 33 bin 413 litre alkollü içki olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi."

"KAÇAKÇILIĞIN HER TÜRÜYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlık, gümrük muhafaza ekiplerinin teknolojik altyapısının ve operasyonel kapasitesinin güçlendirilmeye devam edileceğini açıkladı.

Türkiye'nin ekonomik güvenliğini ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlık olarak başta uyuşturucu maddeler olmak üzere insan sağlığına zarar veren her türlü kaçak eşyanın ülkemize girişinin ve ticaretinin engellenmesi amacıyla ekiplerimizin teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ekonomik güvenliğini ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kaçakçılığın her türüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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