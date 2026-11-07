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Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla tezkere yayımlandı: Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cevdet Yılmaz vekalet edecek. İlgili tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla tezkere yayımlandı: Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Kasım'da gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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