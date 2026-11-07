Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla tezkere yayımlandı: Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cevdet Yılmaz vekalet edecek. İlgili tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Kasım'da gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel