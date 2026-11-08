Sosyal medya ve internet sitelerinde "Burs kazandınız" veya "Devlet destekli burs başvurusu" gibi ifadelerle hazırlanan sahte sayfalarda öğrencilerden kimlik numarası, adres, ad-soyad ve bursun yatırılacağı IBAN bilgileri isteniyor.

BİLDİRİME TIKLAMAYIN

Sahte burs ilanındaki linke tıklayarak bilgilerini veren öğrencilere bir bildirim gönderildiğini anlatan Akman, "Öğrenciler bildirime tıkladıkları anda banka hesapları, telefonları veya herhangi bir finansal kuruluş üzerindeki yetkileri dolandırıcılara devredilmiş oluyor" şeklinde konuştu.

ʺBurs kazandınızʺ mesajıyla gönderilen şüpheli bağlantılar, öğrencilerin banka hesaplarını tehlikeye atıyor. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

İLANLARA İTİBAR ETMEYİN

Akman öğrencileri şöyle uyardı:

"Sosyal medyadaki ilanlara itibar etmeyin. Kimse sosyal medya üzerinden vaat verip para vermez. Kesinlikle bu linklere ve adreslere tıklamayın. Dolandırıcılar tarafından arandıysanız, tüm bildirimleri reddedip tüm işlemleri kayıt altına alarak karakola veya savcılığa başvurun."