Öğrencilere sahte burs dolandırıcılığı: IBAN tuzağına dikkat
Üniversite öğrencilerinin burs arayışını fırsata çeviren dolandırıcılar, sosyal medya ve internet sitelerinde sahte ilanlarla tuzak kuruyor. "Burs kazandınız" ve "Devlet destekli burs başvurusu" mesajlarıyla kimlik ve IBAN bilgilerini isteyen dolandırıcılar, öğrencilerin banka hesaplarını ele geçirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, şüpheli bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarıyor.
Öğrencilerin burs arayışını fırsata çeviren dolandırıcılar, özellikle sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında yayınladıkları sahte ilanlarla gençleri hedef aldı.
Sosyal medya ve internet sitelerinde "Burs kazandınız" veya "Devlet destekli burs başvurusu" gibi ifadelerle hazırlanan sahte sayfalarda öğrencilerden kimlik numarası, adres, ad-soyad ve bursun yatırılacağı IBAN bilgileri isteniyor.
Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman, dolandırıcıların sosyal medyayı kullanarak "phishing" denilen bir oltalama yöntemine başvurduğunu belirtti.
BİLDİRİME TIKLAMAYIN
Sahte burs ilanındaki linke tıklayarak bilgilerini veren öğrencilere bir bildirim gönderildiğini anlatan Akman, "Öğrenciler bildirime tıkladıkları anda banka hesapları, telefonları veya herhangi bir finansal kuruluş üzerindeki yetkileri dolandırıcılara devredilmiş oluyor" şeklinde konuştu.
İLANLARA İTİBAR ETMEYİN
Akman öğrencileri şöyle uyardı:
"Sosyal medyadaki ilanlara itibar etmeyin. Kimse sosyal medya üzerinden vaat verip para vermez. Kesinlikle bu linklere ve adreslere tıklamayın. Dolandırıcılar tarafından arandıysanız, tüm bildirimleri reddedip tüm işlemleri kayıt altına alarak karakola veya savcılığa başvurun."