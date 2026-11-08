Adana'dan Bursa'ya otobüsle taşındı! 1 ton bozuk tavuk eti son anda yakalandı
Adana'dan 800 kilometre yol kat ederek Bursa'ya otobüsle getirilen 1 ton tarihi geçmiş tavuk eti, son anda ele geçirildi. Bir işletmenin mutfağına kadar ulaştırılmak istenen bozuk etler imha edildi. Halk sağlığını hiçe sayan skandal sevkiyat pes dedirtti.
Adana'dan yaklaşık 800 kilometre yol kat ederek Bursa'ya otobüsle taşınan 1 ton tarihi geçmiş tavuk eti, son anda ele geçirildi. İnsan sağlığını hiçe sayan skandal sevkiyat, olası bir facianın önüne geçti.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün sabah saat 08.50'de şüpheli paketleri fark eden güvenlik ekipleri, siyah poşetlere sarılı altı çuvalı incelemeye aldı.
Çuvallar açıldığında son kullanma tarihi geçmiş tavuk etleriyle karşılaşıldı. Yapılan araştırmada etlerin Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir işletmeye götürülmek istendiği belirlendi.
SORUMLULAR TESPİT EDİLİYOR
Uygunsuz koşullarda taşınan yaklaşık 1 ton tavuk eti, yetkililerin gözetiminde imha edildi. Peki ya fark edilmeseydi? Kaç kişinin sofrasına gireceği bilinmeyen bu etler, binlerce insanın sağlığını tehdit edebilirdi. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, skandal sevkiyatın sorumlularının tespit edilmesi bekleniyor.