Adana'dan yaklaşık 800 kilometre yol kat ederek Bursa'ya otobüsle taşınan 1 ton tarihi geçmiş tavuk eti, son anda ele geçirildi. İnsan sağlığını hiçe sayan skandal sevkiyat, olası bir facianın önüne geçti.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün sabah saat 08.50'de şüpheli paketleri fark eden güvenlik ekipleri, siyah poşetlere sarılı altı çuvalı incelemeye aldı.

Bursa'da 1 ton bozuk tavuk eti imha edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Çuvallar açıldığında son kullanma tarihi geçmiş tavuk etleriyle karşılaşıldı. Yapılan araştırmada etlerin Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir işletmeye götürülmek istendiği belirlendi.

SORUMLULAR TESPİT EDİLİYOR

Uygunsuz koşullarda taşınan yaklaşık 1 ton tavuk eti, yetkililerin gözetiminde imha edildi. Peki ya fark edilmeseydi? Kaç kişinin sofrasına gireceği bilinmeyen bu etler, binlerce insanın sağlığını tehdit edebilirdi. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, skandal sevkiyatın sorumlularının tespit edilmesi bekleniyor.