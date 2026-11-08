Dünyanın gözü Antalya'da olacak! COP31'de 197 ülke iklim kriziyle mücadele için bir araya geliyor
Dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. 197 ülkeden temsilcileri buluşturacak zirvede sıfır atık, temiz enerji, iklim dirençli şehirler ve yeşil sanayileşme gibi 10 öncelikli konu ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek liderler zirvesine 90'ı aşkın devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.
BM'nin iklim zirvesi olan COP31 bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Yarın başlayacak ve 197 ülkeden temsilcileri bir araya getirecek dev organizasyon öncesi kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 50'yi aşkın ülkeyi ziyaret edip 16 uluslararası zirveye katılarak Türkiye'nin hedef ve önceliklerini dünyaya anlattı.
İLK HEDEF SIFIR ATIK
COP31 sloganını "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" olarak belirleyen Türkiye, iklim krizi ile mücadelede dünyayı bir an önce harekete geçirmek için küresel çaptaki 10 önceliği gündeme taşıyacak. Bunlardan ilki Sıfır Atık Hareketi olacak.
Projenin uluslararası iş birlikleriyle yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımının güçlendirilmesi ve atık yönetiminde sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi hedefleniyor. İklim dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, temiz enerji dönüşümü, gençlik ve eğitim de zirvede öne çıkarılacak diğer öncelikler arasında yer alıyor.
Türkiye'nin ajandasında; ülkelerin iklim taahhütlerini somut projelere dönüştürmesi için finansman, teknoloji ve yatırım desteklerinin güçlendirilmesi de en önemli başlıklardan biri olacak.
Denizleri ve okyanusları korumak için ise kirliliği kaynağında önleyecek, kıyıların dayanıklılığını güçlendirecek çalışmalar gündeme getirilecek. Ayrıca iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulması yönündeki hazırlıklar da masada olacak. Yeşil Bölge'deki ilk günde, su güvenliği, kuraklık, gıda arz güvenliği ele alınacak.
LİDERLER BULUŞUYOR
COP31'in en yoğun iki günü 11-12 Kasım olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Antalya Liderler Zirvesi'nin resmi açılışı, 90'ı aşkın liderin katılımıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana teması 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' olacak. Zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarının yanı sıra, liderlerin katılacağı üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek.
İKRAMLAR YÖREDEN
Antalya'da, şehri yansıtan hediyelik eşyalardan ikramlara kadar her sektörde COP31 seferberliği yapılıyor. Antalya Valiliği'nin koordinatörlüğünde COP31'e katılacak liderler için kentin yöresel lezzetleri olan turunç, bergamot ve karyağdı armudundan COP31 logolu reçeller hazırlandı. Üretim yeri, üretim yöntemi ve ürün özelliklerine ilişkin bilgileri içeren karekodların bulunduğu cam şişelerdeki reçeller, katılımcılara hediye edilecek.
Manavgat'ın "altın susamından" yapılmış tahin ile pekmez ve Side'nin nar ekşisi de ikram edilecek.
SIFIR ATIK ELÇİLERİ BELİRLENECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı ile 13 Kasım'da "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi"ni tanıtacaklarını kaydetti. Projenin hedeflerine ilişkin bilgi veren Göktaş, "Bakanlığımızdan hizmet alan her kadın sıfır atık konusunda farkındalık kazanacak, projeyi topluma yaygınlaştıracak.
Genç nesillerde de bu farkındalığı artıracağız" dedi. 81 ilde kadın sıfır atık elçileri belirleyeceklerini bildiren Göktaş, "Sıfır Atık Elçilerimiz, bu alanda öncü rol üstlenerek sıfır atık anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
JENERATÖRLERE YERLİ BİYODİZEL
EPDK, COP31 kapsamında elektrik üretiminde yerli biyodizel kullanılması için özel izin verdi. Bu kapsamda konferans alanında kullanılacak jeneratörlerde tüketilmek üzere azami 3 milyon litre B100 biyodizel lisanslı üreticilerden doğrudan temin edilecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Biyodizel, özellikle atık bitkisel yağların değerlendirilmesi yoluyla hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlayan yenilenebilir yakıt seçeneklerinden biri" diye konuştu.
HABER: MURATHAN YILDIRIM