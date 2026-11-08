BM'nin iklim zirvesi olan COP31 bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Yarın başlayacak ve 197 ülkeden temsilcileri bir araya getirecek dev organizasyon öncesi kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 50'yi aşkın ülkeyi ziyaret edip 16 uluslararası zirveye katılarak Türkiye'nin hedef ve önceliklerini dünyaya anlattı.

İLK HEDEF SIFIR ATIK COP31 sloganını "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" olarak belirleyen Türkiye, iklim krizi ile mücadelede dünyayı bir an önce harekete geçirmek için küresel çaptaki 10 önceliği gündeme taşıyacak. Bunlardan ilki Sıfır Atık Hareketi olacak. COP31 İklim Zirvesi, 197 ülkeden temsilciyi Antalya'da buluşturacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Projenin uluslararası iş birlikleriyle yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımının güçlendirilmesi ve atık yönetiminde sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi hedefleniyor. İklim dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, temiz enerji dönüşümü, gençlik ve eğitim de zirvede öne çıkarılacak diğer öncelikler arasında yer alıyor. Türkiye'nin ajandasında; ülkelerin iklim taahhütlerini somut projelere dönüştürmesi için finansman, teknoloji ve yatırım desteklerinin güçlendirilmesi de en önemli başlıklardan biri olacak. Denizleri ve okyanusları korumak için ise kirliliği kaynağında önleyecek, kıyıların dayanıklılığını güçlendirecek çalışmalar gündeme getirilecek. Ayrıca iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulması yönündeki hazırlıklar da masada olacak. Yeşil Bölge'deki ilk günde, su güvenliği, kuraklık, gıda arz güvenliği ele alınacak.