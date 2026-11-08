Antalya'da COP31 nedeniyle motosiklet ve bisikletlere 5 günlük kısıtlama! İşte etkilenecek yollar
Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde trafik tedbirleri devreye alındı. Antalya Valiliği, motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve elektrikli bisikletlerin bazı güzergahlardaki kullanımına yönelik kısıtlamanın 9-13 Kasım tarihleri arasında uygulanacağını duyurdu. İşte kısıtlama getirilen yollar...
Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında trafik düzenlemelerine gidildi.
Antalya Valiliği, konferans süresince alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri doğrultusunda bazı güzergahlarda motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve benzeri araçların kullanımına kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KISITLAMA TARİHLERİ GÜNCELLENDİ
Valilik tarafından yapılan açıklamada, motosikletli sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve trafik tedbirlerinden daha az etkilenmesi amacıyla kısıtlama tarihlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.
Bu kapsamda belirlenen güzergahlardaki kısıtlamanın 9-13 Kasım tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.
İŞTE KISITLAMA GETİRİLEN GÜZERGAHLAR
Valiliğin açıklamasına göre trafik kısıtlamasının uygulanacağı güzergahlar şöyle:
VALİLİKTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Antalya Valiliği, belirtilen güzergahları kullanacak sürücülerin trafik tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, "Sürücülerimizin trafik kısıtlamalarına uymaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.