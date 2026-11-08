Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında trafik düzenlemelerine gidildi.

Antalya Valiliği, konferans süresince alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri doğrultusunda bazı güzergahlarda motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve benzeri araçların kullanımına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KISITLAMA TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, motosikletli sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve trafik tedbirlerinden daha az etkilenmesi amacıyla kısıtlama tarihlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda belirlenen güzergahlardaki kısıtlamanın 9-13 Kasım tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.