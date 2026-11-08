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Hezarfen Havalimanı’nda eğitim uçağı pistten çıktı... Pilottan hayati manevra

Hezarfen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada piste tutunamayan eğitim uçağının toprak alana girmesi sonucu küçük çaplı kaza meydana geldi. Büyükçekmece’de yaşanan olayda pilotun soğukkanlı müdahalesiyle uçak emniyetle durdurulurken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

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Hezarfen Havalimanı’nda eğitim uçağı pistten çıktı... Pilottan hayati manevra

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yer alan Hezarfen Havalimanı'nda iniş yapan eğitim uçağı, piste tutunamayarak pistten çıkarak toprak alana girdi.

Video Oynatma İkonu Eğitim uçağı pistten çıktı

Sabah meydana gelen olayda, pilotun uçağı emniyetli şekilde durdurmasıyla olası aksaklıkların önüne geçildi.

Hezarfen Havalimanı’nda sabah saatlerinde iniş yapan eğitim uçağı piste tutunamayarak toprak alana girdi. (Haberin fotoğraflaru İHA'dan alınmıştır)Hezarfen Havalimanı’nda sabah saatlerinde iniş yapan eğitim uçağı piste tutunamayarak toprak alana girdi. (Haberin fotoğraflaru İHA'dan alınmıştır)

PİLOT YARASIZ KURTULDU

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı olarak kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu.

Kazada yaralanan olmaması memnuniyet yaratırken pilot uçağı emniyetle durdurmayı başardı. Kazada yaralanan olmaması memnuniyet yaratırken pilot uçağı emniyetle durdurmayı başardı.

UÇAK HANGARA

İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından uçağın teknik inceleme yapılmak amacıyla bulunduğu alandan çekildiği bildirildi.

Olayın meydana geliş sebebinin netleştirilmesi için uzman ekiplerce teknik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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