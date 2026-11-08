Hezarfen Havalimanı’nda eğitim uçağı pistten çıktı... Pilottan hayati manevra
Hezarfen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada piste tutunamayan eğitim uçağının toprak alana girmesi sonucu küçük çaplı kaza meydana geldi. Büyükçekmece’de yaşanan olayda pilotun soğukkanlı müdahalesiyle uçak emniyetle durdurulurken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yer alan Hezarfen Havalimanı'nda iniş yapan eğitim uçağı, piste tutunamayarak pistten çıkarak toprak alana girdi.
Sabah meydana gelen olayda, pilotun uçağı emniyetli şekilde durdurmasıyla olası aksaklıkların önüne geçildi.
PİLOT YARASIZ KURTULDU
Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı olarak kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu.
UÇAK HANGARA
İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından uçağın teknik inceleme yapılmak amacıyla bulunduğu alandan çekildiği bildirildi.
Olayın meydana geliş sebebinin netleştirilmesi için uzman ekiplerce teknik çalışma başlatıldığı öğrenildi.