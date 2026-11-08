Hezarfen Havalimanı’nda eğitim uçağı pistten çıktı... Pilottan hayati manevra

PİLOT YARASIZ KURTULDU

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı olarak kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu.

Kazada yaralanan olmaması memnuniyet yaratırken pilot uçağı emniyetle durdurmayı başardı.

UÇAK HANGARA

İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından uçağın teknik inceleme yapılmak amacıyla bulunduğu alandan çekildiği bildirildi.

Olayın meydana geliş sebebinin netleştirilmesi için uzman ekiplerce teknik çalışma başlatıldığı öğrenildi.