İstanbul'un Kağıthane ilçesinde müşterilerin alışveriş yaptığı esnada içeri giren kapüşonlu şüpheli, tabancasını çıkarıp iş yerindekilere dehşeti yaşattı.

Müşterilerin içeride bulunduğu sırada dükkana giren kapüşonlu zanlı, ateş açtıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Salim H.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Kağıthane'de kuyumcuya saldırı

Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde yer alan kuyumcu dükkanı, iki ay arayla ikinci kez silahlı saldırının hedefi oldu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)