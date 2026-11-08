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Kağıthane’de 15 yaşındaki şüpheli kuyumcuyu kurşunladı... 15 dakikada yakalandı! 2 ay önce de saldırmışlar

Kağıthane’de 15 yaşındaki kapüşonlu zanlı kuyumcu dükkanına girerek silahla ateş açtı. Saldırıda 57 yaşındaki Salim H. sırtından yaralanırken, kaçan şüpheli S.Ö. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 dakika içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kuyumcunun 5 Eylül’de de benzer saldırıya uğradığı, soruşturma kapsamında 4 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı belirlendi.

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Kağıthane’de 15 yaşındaki şüpheli kuyumcuyu kurşunladı... 15 dakikada yakalandı! 2 ay önce de saldırmışlar

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde müşterilerin alışveriş yaptığı esnada içeri giren kapüşonlu şüpheli, tabancasını çıkarıp iş yerindekilere dehşeti yaşattı.

Çağlayan Mahallesi'nde yer alan kuyumcuda 5 Kasım'da saat 14.30 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda, iş yerinde bulunan 57 yaşındaki Salim H. sırtından yaralandı.

Müşterilerin içeride bulunduğu sırada dükkana giren kapüşonlu zanlı, ateş açtıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Salim H.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Video Oynatma İkonu Kağıthane'de kuyumcuya saldırı

Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde yer alan kuyumcu dükkanı, iki ay arayla ikinci kez silahlı saldırının hedefi oldu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde yer alan kuyumcu dükkanı, iki ay arayla ikinci kez silahlı saldırının hedefi oldu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

15 DAKİKADA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki şüpheli S.Ö.'yü silahlı saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve kaçarken tabancayı attığı adresi beyan ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gösterilen adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Silahlı saldırı anı ise dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Müşterilerin gözü önünde Salim H.’ye ateş açıp kaçan 15 yaşındaki S.Ö., polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu 15 dakikada gözaltına alındı. Müşterilerin gözü önünde Salim H.’ye ateş açıp kaçan 15 yaşındaki S.Ö., polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu 15 dakikada gözaltına alındı.

İLK SALDIRI DEĞİL

Emniyet birimlerinin yürüttüğü derinlemesine incelemelerde, hedef alınan kuyumcuya 5 Eylül'de silahlı saldırı gerçekleştirildiği saptandı.

İş yeri sahibi Mehmet H.'nin olay öncesinde tehdit edildiğini belirterek savcılığa başvurduğu kayıtlara geçti.

Şüphelinin kaçarken sakladığı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.Şüphelinin kaçarken sakladığı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği, söz konusu baskınlarda 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İş yeri sahibi Mehmet H.’nin daha önce tehdit edildiğini belirterek savcılığa başvurduğu soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.İş yeri sahibi Mehmet H.’nin daha önce tehdit edildiğini belirterek savcılığa başvurduğu soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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