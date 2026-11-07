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Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerine ait mobilya deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Büyük çapta hasara neden olan yangında söndürme çalışmaları sürerken, Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatıldı.

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Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı

Yangın, Kuşadası'nın Yaylaköy Mahallesi'ndeki bir mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bambu malzemelerin de bulunduğu depoyu kısa sürede alevler sardı.

Yangın havadan görüntülendi. (Fotoğraf: İHA)Yangın havadan görüntülendi. (Fotoğraf: İHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı-3

KUŞADASI-SÖKE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatılırken, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı-4

Depoda büyük çapta hasara yol açan yangını tamamen söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı-6 Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı-7 Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı-8
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