Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor: Yol trafiğe kapatıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerine ait mobilya deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Büyük çapta hasara neden olan yangında söndürme çalışmaları sürerken, Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatıldı.
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Yangın, Kuşadası'nın Yaylaköy Mahallesi'ndeki bir mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bambu malzemelerin de bulunduğu depoyu kısa sürede alevler sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.
KUŞADASI-SÖKE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatılırken, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Depoda büyük çapta hasara yol açan yangını tamamen söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel