Fon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında eski SPK ve BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 2 şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken diğeri savcılıktan salıverildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
TERA HOLDİNG İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ ÜMİT SİNCANLI DAHİL 4 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı, eski SPK yöneticileri Enver Usca ve Ercan Urkan ile BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş tutuklandı.
1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Soruşturmada Kürşad Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verildi. Bülent Murat Haholu ise ifadesinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel