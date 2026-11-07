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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında eski SPK ve BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 2 şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken diğeri savcılıktan salıverildi.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında eski SPK ve BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

TERA HOLDİNG İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ ÜMİT SİNCANLI DAHİL 4 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı, eski SPK yöneticileri Enver Usca ve Ercan Urkan ile BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş tutuklandı.

Tutuklanan isim
Suçlama
Ümit Sincanlı
220/2 ve 282/1
Mustafa Alper Taş
252
Ercan Urkan
252/2
Enver Usca
252/2

1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Soruşturmada Kürşad Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verildi. Bülent Murat Haholu ise ifadesinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında eski SPK ve BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı-2 Fon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında eski SPK ve BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı-3 Fon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında eski SPK ve BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı-4

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