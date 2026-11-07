İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının cep telefonunu el çabukluğuyla çalan 3 yankesici, Güven Timleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlk olay, 28 Ekim'de Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda yaşandı. Döviz bozduran bir kadının yanına yaklaşan şüpheli, el çabukluğuyla kadının cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.
Telefonunun çalındığını fark eden kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli, Taksim Meydanı'nda yakalandı.
AKSARAY'DA PERDELEME YAPARAK HIRSIZLIK
İkinci olay, 30 Ekim'de Fatih Aksaray Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan 3 kişi, Ordu Caddesi'nde harekete geçti. İki şüpheli perdeleme yaparken üçüncü kişi bir kadının cep telefonunu çalarak uzaklaşmaya çalıştı.
Takipteki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliye müdahale ederek gözaltına aldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.