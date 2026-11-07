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İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının cep telefonunu el çabukluğuyla çalan 3 yankesici, Güven Timleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı

İlk olay, 28 Ekim'de Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda yaşandı. Döviz bozduran bir kadının yanına yaklaşan şüpheli, el çabukluğuyla kadının cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının telefonunu çalan yankesicilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. (Fotoğraf: DHA)Beyoğlu ve Fatih'te iki kadının telefonunu çalan yankesicilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. (Fotoğraf: DHA)

Telefonunun çalındığını fark eden kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli, Taksim Meydanı'nda yakalandı.

İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı-3

AKSARAY'DA PERDELEME YAPARAK HIRSIZLIK

İkinci olay, 30 Ekim'de Fatih Aksaray Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan 3 kişi, Ordu Caddesi'nde harekete geçti. İki şüpheli perdeleme yaparken üçüncü kişi bir kadının cep telefonunu çalarak uzaklaşmaya çalıştı.

İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı-4

Takipteki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliye müdahale ederek gözaltına aldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı-5

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı-7 İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı-8 İkisi perdeledi, biri telefonu kaptı! Beyoğlu ve Fatih'te yankesicilik yapan 3 şüpheli tutuklandı-9
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