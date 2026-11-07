İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 88 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, megakent merkezli Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan illerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 88 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içeren 43 peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 82'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 6'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel