Dorukhan Büyükışık davasında 13 sanık tahliye edildi! 22 saatlik duruşmada ara karar açıklandı: HTS kayıtları incelenecek
İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin davada 13 sanık tahliye edildi. 22 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının uzman bilirkişi heyetince incelenmesine ve tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi. Dava 18 Aralık'a ertelendi.
İzmir'de 13 Mayıs 2018'de evinin yakınındaki inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin davada yargılama devam etti. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Dorukhan Büyükışık'ın annesi Nihal Büyükışık, babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ve taraf avukatları katıldı. Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada sanıkların savunmaları dinlendi.
Yaklaşık 22 saat süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu 26 sanıktan 13'ünün tahliyesine karar verilirken diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
TAHLİYE EDİLEN SANIKLARA ADLİ KONTROL KARARI
Mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Gülbaşı ve Hulusi Aras'ın yaşları ve sağlık durumlarını dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt da tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi kararı verildi.
Daha önce yeni doğan bebeği bulunması nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Duygu Öztürk Özkan hakkındaki konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.
HTS KAYITLARI BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLECEK
Mahkeme, davanın aydınlatılması amacıyla yeni incelemeler yapılmasına da karar verdi. Tanık B.T. ve Y.A.'nın bir sonraki duruşmada dinlenebilmesi için zorla getirme emri çıkarılmasına hükmedildi.
Ayrıca HTS kayıtlarındaki baz istasyonu verileri ile arama ve aranma kayıtlarının incelenmesi için alanında uzman üç kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilecek. Dosyanın tümüyle bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildi.
Duruşma 18 Aralık tarihine ertelendi.
SORUŞTURMA YENİDEN AÇILMIŞTI
Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. İlk aşamada intihar olarak değerlendirilen olay, ailesinin şikayetleri üzerine yeniden soruşturulmaya başlandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyanın yeniden ele alınmasıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Olayda görev alan polisler, şantiye çalışanları ve bekçilerin ifadeleri ile dosyadaki deliller yeniden incelendi.
İlk soruşturma kapsamında olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı. Şantiyede görev yapan bekçiler Hüseyin Kaya, Hulusi Aras ve Tayfun Çakmakçı ile inşaat işçisi Bilal Çelik ve yakın bölgede görevli bekçi Ali Gülbaşı hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
10 Ekim 2025'te polisler hakkında açılan dava ile inşaat çalışanlarının yargılandığı dava birleştirildi. Böylece dosyalar İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Yargılama devam ederken soruşturma genişletildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mayıs'ta aralarında daha önce tutuksuz yargılanan sanıkların da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İnşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçilerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Tanyer İnşaat'ın ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar da yer aldı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme komiseri İ.K'nin de daha sonra yakalanarak tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.
EK İDDİANAMEDE YENİ SUÇLAMALAR YER ALDI
Soruşturmanın devamında hazırlanan ek iddianamede bazı sanıklar hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Veli Şenol hakkında "yalancı tanıklık" suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.
Polisler İsmail Yalçın, Atakan Kaçar, Deniz Asıcı, Duygu Öztürk Özkan, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ, Hüseyin Vurucu, İsmail Köksal ve Musa Erikçi hakkında ise "kamu görevlisi tarafından suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ek iddianame, devam eden davayla birleştirildi.
ETHEM BÜYÜKIŞIK: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Duruşmanın ardından Dorukhan Büyükışık'ın babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, adaletin yerini bulacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Adaletin tecelli edeceğine eminim. Yargı organlarımızın adil bir şekilde bu davayı sonuçlanacağını umuyorum. Mücadelemiz, yargı sürecinin son anına kadar devam edecektir"
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