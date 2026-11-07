SORUŞTURMA YENİDEN AÇILMIŞTI Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. İlk aşamada intihar olarak değerlendirilen olay, ailesinin şikayetleri üzerine yeniden soruşturulmaya başlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyanın yeniden ele alınmasıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Olayda görev alan polisler, şantiye çalışanları ve bekçilerin ifadeleri ile dosyadaki deliller yeniden incelendi. İlk soruşturma kapsamında olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı. Şantiyede görev yapan bekçiler Hüseyin Kaya, Hulusi Aras ve Tayfun Çakmakçı ile inşaat işçisi Bilal Çelik ve yakın bölgede görevli bekçi Ali Gülbaşı hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 10 Ekim 2025'te polisler hakkında açılan dava ile inşaat çalışanlarının yargılandığı dava birleştirildi. Böylece dosyalar İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ Yargılama devam ederken soruşturma genişletildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mayıs'ta aralarında daha önce tutuksuz yargılanan sanıkların da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İnşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçilerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Tanyer İnşaat'ın ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar da yer aldı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme komiseri İ.K'nin de daha sonra yakalanarak tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.