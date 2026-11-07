Adana'nın yıl boyunca farklı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Yavuz, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de kente yeni renkler ve hikayeler katacağını ifade etti. Adana'nın yılın 12 ayı festivallerle buluştuğuna dikkat çeken Yavuz,

12 MEKANDA VE 23 AYRI NOKTADA 252 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Taşköprü'den Anavarza'ya uzanan tarihi mirası ve Toroslar'ın kültürel zenginliğiyle Adana'nın köklü bir medeniyet birikimine sahip olduğunu söyleyerek "Çukurova'nın bereketli topraklarından filizlenen nice değer, edebiyattan sinemaya, müzikten spora uzanan pek çok alanda özgün kimlikleri ve güçlü duruşlarıyla ülkemizin ortak hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Bu köklü birikimin yalnızca geçmişin bir hatırası olarak kalmaması, sanatla ve kültürel üretimle hayatın içinde varlığını sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Yazgı, Adana'da dokuz gün boyunca 12 mekanda, 23 ayrı noktada 252 etkinlikle şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katacaklarını dile getirdi. Festival boyunca Merkez Park'ta kurulacak sahnede birbirinden değerli sanatçıların konserlerinin, Çocuk Köyü'nde oyunlar ve atölyelerin gerçekleşeceğini ifade eden Yazgı,

"Adana Müze Kompleksi'nde düzenleyeceğimiz Hâne sergisiyle aile ve nesiller arası bağlara, Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisiyle medeniyetimizin kıymetli emanetlerine odaklanacağız. Yaşayan Miras Adana Sergisi ile telkâriden bakırcılığa, sedef kakmadan ebruya, taş işlemeciliğinden keçe sanatına uzanan geleneksel sanatlarımızı ve bu sanatları yaşatan ustalarımızın eserlerini tanıtacağız. "Tiyatrodan söyleşilere, çocuk oyunlarından atölyelere, fotoğraf ve film etkinliklerine uzanan programımızla farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap edeceğiz. Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Ocak'ta Bahar adlı oyunda tiyatroseverlerle buluşacak.

dedi.

Açılış programının ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Adana Müzesi'nde yer alan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: Adana Sergisi" ve "Hane Hat Sergisi"ni ziyaret etti.