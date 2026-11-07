YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde lisans eğitiminin süresi hakkında merak edilen sorular hakkında CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

ÖZVAR'DAN YAPAY ZEKA VE İSTİHDAM VURGUSU

YÖK Başkanı, bilim ve teknolojideki hızlı dönüşümün yükseköğretimi de kökten etkilediğini belirterek, diplomaların tek başına iş garantisi olmadığını ve geleneksel becerilerin artık yetersiz kaldığını vurguladı. Müfredatın sadeleştirilerek yapay zekâ ve yeni nesil yetkinliklerle güncellenmesi gerektiğini ifade eden Özvar, son dönemde 80'e yakın yeni programın açıldığını açıkladı. Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Dönüşüm dendiğinde son yıllarda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişmeler hayatının bütün taraflarını etkilemeye başladı. Etkilediği alanların içinde eğitim de var. Eğitim kurumları da bu dönüşümden etkileniyorlar. Eğitim kurumları diplomayla öğrencileri mezun eden kurumlar. Yeni teknolojilerle beraberler öğrencilerimizden beklenen bilgi ve becerilerde yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Söz gelişi; bilgisayar programlarını bir dönem kullanmak önemli bir kazanımdı. Artık bu programları da kullanmak yetmiyor. Herhangi bir bölümden mezun olmanız bunun garantisi değil.

Müfredatın içeriğinin sadeleştirilmesi sadece ders sayılarının azaltılması değil. Buna ilaveten son gelişmelerin bütün müfredata giydirilmesi gerekiyor. Müfretadın içinde mutlaka yapay zekanın eklenmesi gerekiyor. Program dönüşümünün yanı sıra bu müfredatın güncellenmesi konusu.

Üniversite ile istihdam konusu eskiden yan yana gelmezdi. Artık üniversiteler bu konuya bakmalı.

İstihdamı kolay olan programlar var. Mezunların istihdam olmadığı bölümler kapanıyor. Yeni açılan programlar 80'e yaklaştı. Eskiyen programlar sistem dışına çıkarılıyor."