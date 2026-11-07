Üniversitelerde lisans eğitiminin süresi kısalacak mı? YÖK Başkanı Özvar açıkladı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin 180 krediye çekilerek 3 yıla indirilmesi için bir yıldır hazırlık yürütüldüğünü duyurdu. Özvar, geleneksel becerilerin yetersiz kaldığına dikkat çekerek müfredatın sadeleştirileceğini, yapay zeka ile yeni nesil yetkinliklerin entegre edileceğini ve gençlerin iş hayatına daha erken atılmasının sağlanacağını belirtti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde lisans eğitiminin süresi hakkında merak edilen sorular hakkında CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
ÖZVAR'DAN YAPAY ZEKA VE İSTİHDAM VURGUSU
YÖK Başkanı, bilim ve teknolojideki hızlı dönüşümün yükseköğretimi de kökten etkilediğini belirterek, diplomaların tek başına iş garantisi olmadığını ve geleneksel becerilerin artık yetersiz kaldığını vurguladı. Müfredatın sadeleştirilerek yapay zekâ ve yeni nesil yetkinliklerle güncellenmesi gerektiğini ifade eden Özvar, son dönemde 80'e yakın yeni programın açıldığını açıkladı. Özvar, şu ifadeleri kullandı:
"Dönüşüm dendiğinde son yıllarda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişmeler hayatının bütün taraflarını etkilemeye başladı. Etkilediği alanların içinde eğitim de var. Eğitim kurumları da bu dönüşümden etkileniyorlar. Eğitim kurumları diplomayla öğrencileri mezun eden kurumlar. Yeni teknolojilerle beraberler öğrencilerimizden beklenen bilgi ve becerilerde yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Söz gelişi; bilgisayar programlarını bir dönem kullanmak önemli bir kazanımdı. Artık bu programları da kullanmak yetmiyor. Herhangi bir bölümden mezun olmanız bunun garantisi değil.
Müfredatın içeriğinin sadeleştirilmesi sadece ders sayılarının azaltılması değil. Buna ilaveten son gelişmelerin bütün müfredata giydirilmesi gerekiyor. Müfretadın içinde mutlaka yapay zekanın eklenmesi gerekiyor. Program dönüşümünün yanı sıra bu müfredatın güncellenmesi konusu.
Üniversite ile istihdam konusu eskiden yan yana gelmezdi. Artık üniversiteler bu konuya bakmalı.
İstihdamı kolay olan programlar var. Mezunların istihdam olmadığı bölümler kapanıyor. Yeni açılan programlar 80'e yaklaştı. Eskiyen programlar sistem dışına çıkarılıyor."
"MÜFREDAT SADELEŞTİRİLMELİ"
YÖK Başkanı, yükseköğretim sisteminde kapsamlı bir dönüşüm ve sadeleşme çağrısında bulundu.
Ayrıca Türkiye'nin son yıllardaki bilimsel ve teknolojik ilerlemesine değinilerek, bütçe artışlarının akademik üretime ve savunma sanayisindeki mühendislik başarılarına yansıdığı ifade edildi.
Özvar, şu ifadeleri kullandı:
"Eğitim programlarında müfredat sadeleştirilmeli. Ders sayıları azaltılmalı. Türkiye'de lisansta 60 ders, Avrupa'da 20-25 ders veriliyor. Ders içerikleri güncellenmeli. Üniversite yönetimleri bu konuda da adım atmalı. Yapay zeka ders içerisinde yer almalı. Dijital beceriler, yapay zeka okur yazarlığı gelişmeli.
Bütçe artınca gelişim oluyor. Türkiye dünyada bilimsel yayınlarda 35. sıradan 13'e geldi. Bilimsel yayında 13. sıraya yükseldik. 2000'li yıllarda Türkiye burada 35. sıradaydı.
Savunmada Türk mühendis başarısı var. Türkiye'de 20 devlet, 3 vakıf araştırma üniversitesi var."
"LİSANSTA 3 YIL FORMÜLÜ: ÜNİVERSİTELERİMİZİ HAZIRLIYORUZ"
YÖK Başkanı, Avrupa'daki 3 yıllık lisans sistemini örnek göstererek Türkiye'de de lisans eğitiminin 180 krediye çekilerek 3 yıla indirilebileceğini ve üniversitelerin buna hazırlandığını belirtti. Özvar,
"Avrupa'da eğitimler ortalama lisans döneminde 3 yıldır. Bazı programlarda 3+2 yapılır. Özel yetkinlik kazanılması için. Mimarlık mühendislik gibi. Biz de diyoruz ki; lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz. Orta öğretimde bir gencimiz için 4+4+4 ile 12 senelik zorunlu eğitimiz var. 4 yıl da lisans eğitimiyla 16 yıl resmi eğitim kurumlarının içinde geçen süre. Erkek öğrenci ise askerlik, staj ve iş aramayla hayata atılma yaşı 26-27'lere geliyor. Nüfusumuz bir azalma eğilimi içinde. Doğurganlık oranları düştü. Evlilik çağı ertelenmiş durumda. İster istemez Türkiye'nin nüfusu çok kritik. Dersler devam etsin, uygulama ağırlık hayatın içinde öğrencilerimiz yer alsın."
şeklinde konuştu.