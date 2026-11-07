Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısır ile temas! Bedr Abdulati ile görüşmede iki bölge gündemde
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.
GÜNDEM ORTA DOĞU VE DOĞU AKDENİZ
Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Doğu Akdeniz'deki son durum değerlendirildi. İki bakan, bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel