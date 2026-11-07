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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısır ile temas! Bedr Abdulati ile görüşmede iki bölge gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısır ile temas! Bedr Abdulati ile görüşmede iki bölge gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmeyi duyurdu (Foto: AA)Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmeyi duyurdu (Foto: AA)

GÜNDEM ORTA DOĞU VE DOĞU AKDENİZ

Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Doğu Akdeniz'deki son durum değerlendirildi. İki bakan, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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