Başkan Erdoğan'dan Malezya teması! Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunmasının ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunmasının ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, TRT WORLD FORUM 2026'YA KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TRT World Forum 2026 etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
MALEZYA BAŞBAKAN YARDIMCISINI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, programın ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi İstanbul'da kabul etti.
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