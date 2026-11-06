UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Malezya teması! Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunmasının ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan Malezya teması! Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunmasının ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, TRT WORLD FORUM 2026'YA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TRT World Forum 2026 etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi Cevdet Yılmaz ile de bir araya geldi (Foto :AA)Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi Cevdet Yılmaz ile de bir araya geldi (Foto :AA)

MALEZYA BAŞBAKAN YARDIMCISINI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, programın ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi İstanbul'da kabul etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Malezya teması! Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti-3 Başkan Erdoğan'dan Malezya teması! Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti-4 Başkan Erdoğan'dan Malezya teması! Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti-5
İstanbul Boğazı'nda TARYN EVE alarmı! İHA saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği durduruldu
SONRAKİ HABER

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu

 Afyonkarahisar’daki katliamın perde arkası: Borç krizinden kaçışa dakika dakika yaşananlar
ÖNCEKİ HABER

Afyonkarahisar’daki katliamın perde arkası!
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler