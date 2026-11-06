Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunmasının ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi kabul etti.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi Cevdet Yılmaz ile de bir araya geldi (Foto :AA)

MALEZYA BAŞBAKAN YARDIMCISINI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, programın ardından Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi İstanbul'da kabul etti.

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